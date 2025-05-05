Яка динаміка

Згідно з даними Bloomberg Intelligence, прибутки європейських компаній за перший квартал 2025 року перевищили прогнози – середнє зростання для індексу MSCI Europe становить 3,8% проти очікуваного зниження на 1,4%, інформує 24 Канал.

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Найсильніше перевищили очікування компанії з фармацевтичного, банківського та технологічного секторів.

Захисні галузі, включно з охороною здоров'я та комунальними послугами, демонструють стабільність на тлі глобальної турбулентності.

Банківська система стабільна

Банки повідомили про кращі, ніж очікувалося, прибутки, підтвердивши прогнози на рік. Водночас сектори, які залежать від світової торгівлі – судноплавство, люксові товари, автопром – показали слабші результати. Прибутки компаній, орієнтованих на преміум-сегмент, просіли на 17% при прогнозі у -11%.

Що з авторинком

Автовиробники, зокрема Stellantis, Porsche та Mercedes-Benz, скоротили або відкликали прогнози, посилаючись на загострення торгових суперечок. Промисловість також не виправдала очікувань: прибутки таких гравців, як Maersk та Airbus, не дотягнули до прогнозів.

Попри позитивну динаміку акцій (індекс Stoxx Europe 600 зростав дев'ять днів поспіль), прогнози залишаються обережними.

Зауважте. У Goldman Sachs вважають, що очікування щодо прибутків у 2025 році є завищеними та прогнозують падіння на 7% через слабке глобальне зростання, зміцнення євровалюти та зниження цін на нафту.