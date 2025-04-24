Літаки уже виготовлені

Про це заявив генеральний директор компанії Келлі Ортберг під час спілкування з інвесторами. Він уточнив, що мова йде приблизно про 50 літаків, які вже виготовлені або перебувають на фінальній стадії складання, повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Bloomberg.

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Попри позитивні фінансові результати за квартал, Boeing стикається з ризиками втрати прибутку.

За оцінками, компанія може недоотримати до 1 мільярда доларів через відмову Китаю приймати літаки, а загальні втрати можуть сягнути 500 мільйонів доларів.

Наразі Boeing продовжує перемовини з китайськими замовниками, але паралельно готується до перепродажу літаків іншим авіакомпаніям.

Довідково. Напередодні Китай ввів 125-відсоткові мита на американські товари, що суттєво збільшує вартість літаків і комплектуючих Boeing для китайських компаній та робить їх придбання економічно невигідним.