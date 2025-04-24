Самолеты уже изготовлены

Об этом заявил генеральный директор компании Келли Ортберг во время общения с инвесторами. Он уточнил, что речь идет примерно о 50 самолетах, которые уже изготовлены или находятся на финальной стадии сборки, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg.

Смотрите также Кремль просит США разрешить приобретение самолетов за "замороженные" миллиарды

Несмотря на положительные финансовые результаты за квартал, Boeing сталкивается с рисками потери прибыли.

По оценкам, компания может недополучить до 1 миллиарда долларов из-за отказа Китая принимать самолеты, а общие потери могут достичь 500 миллионов долларов.

Сейчас Boeing продолжает переговоры с китайскими заказчиками, но параллельно готовится к перепродаже самолетов другим авиакомпаниям.

Справочно. Накануне Китай ввел 125-процентные пошлины на американские товары, что существенно увеличивает стоимость самолетов и комплектующих Boeing для китайских компаний и делает их приобретение экономически невыгодным.