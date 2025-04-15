Последствия торговой войны

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает 24 Канал.

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Решение стало реакцией на обострение торговой войны, которая продолжается между Вашингтоном и Пекином.

Справочно. Накануне Китай ввел 125-процентные пошлины на американские товары, что существенно увеличивает стоимость самолетов и комплектующих Boeing для китайских компаний и делает их приобретение экономически невыгодным.

Часть самолетов таки будет в эксплуатации

В то же время, как отмечает агентство, китайские власти рассматривают возможность поддержки компаний, которые уже арендуют самолеты Boeing и несут дополнительные расходы из-за новых пошлин.

Несмотря на ограничения, часть самолетов Boeing 737 Max, которые уже проходят подготовку к эксплуатации китайскими перевозчиками, вероятно, смогут присоединиться к их флоту,

– говорится в сообщении.

Среди них – самолеты для:

China Southern Airlines,

Air China,

Xiamen Airlines.

Заметьте. Некоторые из них сейчас находятся на производственных мощностях в США, другие – на центре обработки в городе Чжоушань, Китай.

Акции Boeing упали

Новость вызвала падение акций Boeing: на премаркете они потеряли 4,6%. С начала года ценные бумаги компании уже подешевели на 10%.

По данным Aviation Flights Group, в парках китайских перевозчиков и в дальнейшем остаются сотни самолетов Boeing, которые потребуют сервиса, ремонта и замены деталей.