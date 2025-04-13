Китай – мощный рынок сбыта

Об этом в колонке 24 Канала рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его мнению, Apple, Tesla, Boeing, Nike, Starbucks и другие глобальные игроки глубоко интегрированы в китайскую экономику – как через производство, так и через продажу.

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Поэтому, для них Китай – не просто площадка для сборки или поставщик комплектующих, а мощный рынок сбыта.

Маневрирование между давлением Трампа и потребностями

Теперь эти компании вынуждены маневрировать между потребностями глобального бизнеса и политическим давлением в США. Перенос производства в Штаты требует времени, огромных инвестиций и наличия квалифицированной рабочей силы, которой на рынке просто не хватает. К тому же, стоимость труда в США значительно выше, чем в Азии.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Только представьте себе, когда Tesla, Nike или Apple заявят о падении маржинальности, прибыли и продаж из-за этой таможенной конфронтации. Это может стать холодным душем не только для рынков, но и для политического истеблишмента США и КНР.

Особенно интересной, по его словам, будет реакция рынка на корпоративные отчеты за первый квартал 2025 года. Ожидается, что наибольший интерес вызовет не ретроспектива, а оценки будущего – прогнозы компаний на ближайшие кварталы и весь 2025 год.

Аналитик подчеркивает: ни США, ни Китай не могут существовать в полной экономической изоляции. Рано или поздно стороны будут вынуждены найти точки соприкосновения.

Шевчишин выразил надежду, что стороны придут к соглашению. Если же этого не произойдет в ближайшие месяцы, "мы можем стать свидетелями перехода от таможенно-торговой войны к другим формам конфронтации, включая военную".