В свежем обновлении приложения ChatGPT для iPhone пользователи заметили скрытую иконку Apple Health. Ее название в коде указывает на возможность подключения Apple Health к ChatGPT, что позволило бы сервису работать с различными категориями данных – от активности и питания до сна, дыхания и показателей слуха. Такая интеграция открыла бы путь к более точным и полезным ответам, сформированных на основе персональных показателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gadget Hacks.

Получит ли ChatGPT доступ к Apple Health?

Несмотря на появление этих признаков в коде приложения, неизвестно, когда функция станет доступной для пользователей, или запустят ли ее вообще. Если OpenAI все же продолжит работу над интеграцией, раздел Apple Health появится в настройках ChatGPT среди других доступных подключений.

Как пишет Macrumors, сейчас ChatGPT уже поддерживает интеграцию с рядом сторонних сервисов, среди которых Box, Dropbox, GitHub, Google Drive, Gmail, Microsoft Outlook, Notion и Slack. Добавление Apple Health значительно расширило бы возможности приложения, превратив его в инструмент с более глубокой персонализацией на основе данных о состоянии пользователя.

Почему у Apple новый руководитель по AI?

Apple объявила о смене руководства в сфере искусственного интеллекта: в 2026 году должность Джона Джаннандреа займет Амар Субраманья, бывший топ-менеджер Microsoft и Google. Компания считает, что это усилит ее AI-стратегию на фоне растущей конкуренции.

С приходом Субраманьи он будет отвечать за Apple Foundation Models, исследования в области ML, а также за направление оценки и безопасности AI. Джаннандреа за это время, по словам компании, сформировал "команду мирового уровня" и обеспечил развитие ключевых технологий, лежащих в основе систем Apple. Публично компания не подтвердила, связаны ли перестановки с давлением индустрии, однако Apple регулярно критикуют за медленные темпы AI-инноваций. Частично это объясняется акцентом на локальной обработке данных вместо облачных сервисов. Между этими подходами должен стать Private Cloud Compute, который дополняет стратегию Apple.