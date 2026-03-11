Компания OpenAI готовится интегрировать свой генератор видео Sora непосредственно в ChatGPT. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Об этом пишет digitaltrends.

Смотрите также OpenAI представляет новую версию GPT с лучшими возможностями в рассуждении

Как будет работать генерация видео в ChatGPT?

Если интеграцию реализуют, пользователи смогут создавать короткие видеоролики с помощью текстовых подсказок прямо в чате. Это станет очередным шагом в развитии мультимодальных возможностей ChatGPT, который уже умеет генерировать текст, изображения и другой контент.

Sora – это инструмент генерации видео по текстовому описанию. Он способен создавать как реалистичные сцены, так и стилизованные ролики, используя простые текстовые запросы.

OpenAI впервые представила Sora в виде отдельного приложения в сентябре прошлого года. В нем пользователи могли генерировать видео и публиковать их в ленте, которая напоминает формат социальных сетей.

Теперь компания, вероятно, планирует сделать технологию более доступной для более широкой аудитории, интегрировав ее в свой основной продукт – ChatGPT.

Как пишет PCmag, интеграция позволит создавать видео без переключения между различными сервисами. Пользователи смогут генерировать ролики прямо во время разговора с чат-ботом, так же как сейчас создают тексты или изображения.

Такой шаг также может усилить конкуренцию на рынке генерации видео с помощью искусственного интеллекта. В последнее время другие AI-компании также запускают инструменты, которые превращают текстовые запросы в короткие видеоролики.

В то же время интеграция не означает, что отдельное приложение Sora исчезнет. По данным источников, OpenAI планирует и в дальнейшем поддерживать его работу даже после появления функции в ChatGPT.

Официально компания пока не объявила о запуске новой возможности, поэтому точные сроки интеграции остаются неизвестными. Ожидается, что OpenAI раскроет больше деталей ближе к релизу.