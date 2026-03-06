Какие инновации предлагает GPT-5.4?

Компания OpenAI официально объявила о выходе GPT-5.4, представив сразу несколько версий модели, включая специализированные варианты Thinking и Pro. Этот шаг стал частью стратегии ускоренного выпуска обновлений, чтобы сохранить лидерство в условиях жесткой конкуренции с Anthropic и Google, пишет The Economic Times.

Главный акцент в новой версии сделан на так называемых "агентских" возможностях, где нейросеть способна не просто генерировать текст, но и выступать полноценным помощником в сложных рабочих процессах.

Одной из наиболее обсуждаемых функций стала способность системы к прямому управлению компьютером. Как заявляет OpenAI, это первая модель специально разработанная для выполнения задач, требующих использования мыши и клавиатуры. Система анализирует периодические снимки экрана рабочего стола или отдельных программ, что позволяет ей самостоятельно вводить данные и взаимодействовать с интерфейсом.

Такая функциональность уже подтверждена рекордными результатами в отраслевых тестах OSWorld-Verified и WebArena Verified.

Версия GPT-5.4 Thinking предлагает пользователям более глубокое понимание внутренних процессов ИИ. При работе в интерфейсе ChatGPT она демонстрирует ход своих рассуждений в реальном времени, а пользователи могут корректировать направление мыслей модели непосредственно в процессе выполнения запроса. Это значительно облегчает длительные исследования и сложные многоэтапные задачи, поскольку нейросеть лучше удерживает контекст в течение длительного времени.

Кроме того, разработчики внедрили новую систему оценки безопасности, чтобы предотвратить ситуации, когда модель может скрывать или искажать свою логику.

Теперь еще меньше ошибок

GPT-5.4 предлагает существенно более высокий уровень надежности. По данным разработчиков, общее количество фактических ошибок в ответах снизилось на 18 процентов, а количество ложных утверждений в конкретных фактах уменьшилось на 33 процента по сравнению с версией 5.2.

В специализированном тесте APEX-Agents от компании Mercor, который проверяет знания в сферах права и финансов, модель заняла первое место. Генеральный директор Mercor Брендан Фуди отметил, что новая система демонстрирует отличные результаты в создании финансовых моделей, юридических анализов и презентаций, работая при этом быстрее и дешевле конкурентов, пишет TechCrunch.

Больше контекста

Технические обновления также коснулись объемов обработки данных. Окно контекста для API теперь составляет 1 миллион токенов, что позволяет загружать и анализировать огромные массивы информации одновременно.

Новая архитектура обеспечивает более высокую эффективность, благодаря чему те же самые задачи выполняются с использованием меньшего количества ресурсов. Возможности визуального анализа теперь позволяют нейросети детально изучать изображения разрешением до 10,24 миллиона пикселей, где максимальная сторона картинки может достигать 6 000 пикселей.

Что нового для разработчиков

Для разработчиков OpenAI ввела инновационную систему Tool Search. Ранее для использования дополнительных инструментов через API нужно было заранее прописывать их определения, что тратило много токенов.

Теперь нейросеть может самостоятельно искать описания нужных функций только тогда, когда возникает такая необходимость, что делает работу с большим количеством инструментов быстрее и экономически выгоднее.

Не все так хорошо в OpenAI

Выпуск GPT-5.4 происходит на фоне определенных репутационных вызовов для OpenAI. Недавняя соглашение компании с Пентагоном вызвала недовольство среди части пользователей, которые начали переходить к Anthropic. Это произошло после публичного конфликта между администрацией Трампа и Anthropic из-за ограничения использования ИИ в военных делах.

Хотя OpenAI сохраняет огромную аудиторию в более 900 миллионов пользователей, Anthropic уже сообщила о рекордном количестве новых регистраций в начале марта.

Доступность новых моделей

Новая линейка моделей уже доступна в основных продуктах компании: