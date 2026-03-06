Які інновації пропонує GPT-5.4?

Компанія OpenAI офіційно оголосила про вихід GPT-5.4, представивши відразу кілька версій моделі, включаючи спеціалізовані варіанти Thinking та Pro. Цей крок став частиною стратегії прискореного випуску оновлень, щоб зберегти лідерство в умовах жорсткої конкуренції з Anthropic та Google, пише The Economic Times.

Головний акцент у новій версії зроблено на так званих "агентських" можливостях, де нейромережа здатна не просто генерувати текст, а й виступати повноцінним помічником у складних робочих процесах.

Однією з найбільш обговорюваних функцій стала здатність системи до прямого керування комп'ютером. Як заявляє OpenAI, це перша модель спеціально розроблена для виконання завдань, що потребують використання миші та клавіатури. Система аналізує періодичні знімки екрана робочого столу або окремих програм, що дозволяє їй самостійно вводити дані та взаємодіяти з інтерфейсом.

Така функціональність уже підтверджена рекордними результатами в галузевих тестах OSWorld-Verified та WebArena Verified.

Версія GPT-5.4 Thinking пропонує користувачам глибше розуміння внутрішніх процесів ШІ. Під час роботи в інтерфейсі ChatGPT вона демонструє хід своїх міркувань у реальному часі, а користувачі можуть коригувати напрямок думок моделі безпосередньо в процесі виконання запиту. Це значно полегшує тривалі дослідження та складні багатоетапні завдання, оскільки нейромережа краще утримує контекст протягом тривалого часу.

Крім того, розробники впровадили нову систему оцінки безпеки, щоб запобігти ситуаціям, коли модель може приховувати або викривляти свою логіку.

Тепер ще менше помилок

GPT-5.4 пропонує суттєво вищий рівень надійності. За даними розробників, загальна кількість фактичних помилок у відповідях знизилася на 18 відсотків, а кількість хибних тверджень у конкретних фактах зменшилася на 33 відсотки порівняно з версією 5.2.

У спеціалізованому тесті APEX-Agents від компанії Mercor, який перевіряє знання у сферах права та фінансів, модель посіла перше місце. Генеральний директор Mercor Брендан Фуді зазначив, що нова система демонструє відмінні результати у створенні фінансових моделей, юридичних аналізів та презентацій, працюючи при цьому швидше та дешевше за конкурентів, пише TechCrunch.

Більше контексту

Технічні оновлення також торкнулися обсягів обробки даних. Вікно контексту для API тепер становить 1 мільйон токенів, що дозволяє завантажувати та аналізувати величезні масиви інформації одночасно.

Нова архітектура забезпечує вищу ефективність, завдяки чому ті ж самі завдання виконуються з використанням меншої кількості ресурсів. Можливості візуального аналізу тепер дозволяють нейромережі детально вивчати зображення роздільною здатністю до 10,24 мільйона пікселів, де максимальна сторона картинки може досягати 6 000 пікселів.

Що нового для розробників

Для розробників OpenAI запровадила інноваційну систему Tool Search. Раніше для використання додаткових інструментів через API потрібно було заздалегідь прописувати їхні визначення, що витрачало багато токенів.

Тепер нейромережа може самостійно шукати описи потрібних функцій лише тоді, коли виникає така потреба, що робить роботу з великою кількістю інструментів швидшою та економічно вигіднішою.

Не все так добре в OpenAI

Випуск GPT-5.4 відбувається на фоні певних репутаційних викликів для OpenAI. Нещодавня угода компанії з Пентагоном викликала невдоволення серед частини користувачів, які почали переходити до Anthropic. Це сталося після публічного конфлікту між адміністрацією Трампа та Anthropic через обмеження використання ШІ у військових справах.

Хоча OpenAI зберігає величезну аудиторію у понад 900 мільйонів користувачів, Anthropic уже повідомила про рекордну кількість нових реєстрацій на початку березня.

Доступність нових моделей

Нова лінійка моделей уже доступна в основних продуктах компанії: