Модель GPT-5.5 Instant замінила попередню – GPT-5.3 Instant. Тепер саме версія 5.5 стала базовою для ChatGPT. Як пише TechCrunch, у компанії заявляють, що нова версія краще справляється з так званими "галюцинаціями" – випадками, коли штучний інтелект генерує переконливу, але неправдиву інформацію.

Особливу увагу OpenAI приділяє чутливим темам: медицині, фінансам і юриспруденції. При цьому GPT-5.5 Instant зберегла низьку затримку відповіді, характерну для попередньої моделі серії Instant.

Чому OpenAI знову змінила основну модель ChatGPT?

Вперше GPT-5.5 представили ще у квітні. Тоді компанія повідомляла про покращення в програмуванні, роботі з базами знань та логічних завданнях. Зараз ці зміни дісталися і до основної версії ChatGPT.

За даними OpenAI, нова модель суттєво покращила результати в низці тестів.

У математичному бенчмарку AIME 2025 GPT-5.5 Instant набрала 81,2 бала проти 65,4 у GPT-5.3 Instant;

У мультимодальному тесті MMMU-Pro результат також зріс – із 69,2 до 76 балів.

Одним із головних нововведень стала робота з контекстом. GPT-5.5 Instant може використовувати інструмент пошуку для звернення до попередніх чатів, файлів та інтеграцій із Gmail, щоб формувати більш персоналізовані відповіді.

У топових тарифах GPT-5.5 Instant підтримує до 128 тисяч токенів контекстного вікна, а версія GPT-5.5 Thinking – до 400 тисяч. Це дозволяє моделі працювати з великими документами, довгими листуваннями або об'ємними файлами без втрати контексту.

Спочатку функція запрацює для користувачів Plus і Pro у вебверсії сервісу, а згодом з'явиться і у мобільних застосунках. OpenAI також повідомила, що найближчими тижнями функцію отримають користувачі безкоштовного тарифу, а також підписок Go, Business і Enterprise.

Ще одна помітна зміна стосується прозорості пам'яті ChatGPT. Тепер сервіс показуватиме джерела, з яких модель бере збережений контекст для результатів. Користувачі зможуть видаляти застарілі дані або виправляти їх, якщо система використала неправильну інформацію.

Водночас OpenAI наголошує, що люди, яким користувач надсилає посилання на чат, не бачитимуть цих джерел пам'яті.

Для розробників GPT-5.5 буде доступна через API під назвою "chat-latest". Стару GPT-5.3 Instant компанія залишить для платних користувачів ще приблизно на три місяці як альтернативний варіант.

Які негайні зміни помітять користувачі ChatGPT?

OpenAI стверджує, що GPT-5.5 Instant стала не просто "розумнішою", а помітно практичнішою в повсякденному використанні. За внутрішніми тестами компанії нова модель генерує на 52,5% менше "галюцинацій" у складних темах. Також вона на 37,3% рідше видає неточну інформацію в діалогах, які користувачі раніше позначали як проблемні.

ChatGPT тепер даватиме коротші та "чисті" відповіді без надмірної кількості емодзі, та без надто емоційних формулювань. Модель краще підлаштовуватиметься під складність запиту – прості питання обробляються швидко, а складніші можуть автоматично отримувати глибший аналіз, пише The Verge.

ChatGPT, як персональний помічник

Помітно, що OpenAI робить акцент на персоналізації ChatGPT. Компанія фактично перетворює чат-бот із одноразового інструменту на постійного цифрового помічника, який пам'ятає звички користувача, попередні теми розмов і пов'язаний контент.

Саме тому OpenAI окремо запустила функцію Джерела пам'яті (Memory Sources), яка має показувати, звідки саме модель взяла інформацію для персоналізованої відповіді.

Останнім часом OpenAI різко розкритикували після того, як вона відключила модель GPT-4o. Після її закриття частина користувачів негативно відреагувала на рішення OpenAI, оскільки встигла звикнути до "особистості" моделі.

Деякі користувачі навіть називали GPT-4o своїм найкращим другом. Фанати моделі навіть почали збір підписів на платформі Change.org для повернення GPT-4o. Втім, попри критику та петиції, OpenAI остаточно припинила підтримку GPT-4o у лютому 2026 року.