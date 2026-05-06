Модель GPT-5.5 Instant заменила предыдущую – GPT-5.3 Instant. Теперь именно версия 5.5 стала базовой для ChatGPT. Как пишет TechCrunch, в компании заявляют, что новая версия лучше справляется с так называемыми "галлюцинациями" – случаями, когда искусственный интеллект генерирует убедительную, но ложную информацию.

Особое внимание OpenAI уделяет чувствительным темам: медицине, финансам и юриспруденции. При этом GPT-5.5 Instant сохранила низкую задержку ответа, характерную для предыдущей модели серии Instant.

Почему OpenAI снова изменила основную модель ChatGPT?

Впервые GPT-5.5 представили еще в апреле. Тогда компания сообщала об улучшениях в программировании, работе с базами знаний и логических задачах. Сейчас эти изменения добрались и до основной версии ChatGPT.

По данным OpenAI, новая модель существенно улучшила результаты в ряде тестов.

В математическом бенчмарке AIME 2025 GPT-5.5 Instant набрала 81,2 балла против 65,4 у GPT-5.3 Instant;

В мультимодальном тесте MMMU-Pro результат также вырос – с 69,2 до 76 баллов.

Одним из главных нововведений стала работа с контекстом. GPT-5.5 Instant может использовать инструмент поиска для обращения к предыдущим чатам, файлов и интеграции с Gmail, чтобы формировать более персонализированные ответы.

В топовых тарифах GPT-5.5 Instant поддерживает до 128 тысяч токенов контекстного окна, а версия GPT-5.5 Thinking – до 400 тысяч. Это позволяет модели работать с большими документами, длинными переписками или объемными файлами без потери контекста.

Сначала функция заработает для пользователей Plus и Pro в веб-версии сервиса, а впоследствии появится и в мобильных приложениях. OpenAI также сообщила, что в ближайшие недели функцию получат пользователи бесплатного тарифа, а также подписок Go, Business и Enterprise.

Еще одно заметное изменение касается прозрачности памяти ChatGPT. Теперь сервис будет показывать источники, из которых модель берет сохраненный контекст для результатов. Пользователи смогут удалять устаревшие данные или исправлять их, если система использовала неправильную информацию.

В то же время OpenAI отмечает, что люди, которым пользователь отправляет ссылку на чат, не будут видеть этих источников памяти.

Для разработчиков GPT-5.5 будет доступна через API под названием "chat-latest". Старую GPT-5.3 Instant компания оставит для платных пользователей еще примерно на три месяца как альтернативный вариант.

Какие немедленные изменения заметят пользователи ChatGPT?

OpenAI утверждает, что GPT-5.5 Instant стала не просто "умнее", а заметно практичнее в повседневном использовании. По внутренним тестам компании новая модель генерирует на 52,5% меньше "галлюцинаций" в сложных темах. Также она на 37,3% реже выдает неточную информацию в диалогах, которые пользователи ранее обозначали как проблемные.

ChatGPT теперь будет давать более короткие и "чистые" ответы без чрезмерного количества эмодзи, и без слишком эмоциональных формулировок. Модель будет лучше подстраиваться под сложность запроса – простые вопросы обрабатываются быстро, а сложные могут автоматически получать более глубокий анализ, пишет The Verge.

ChatGPT, как персональный помощник

Заметно, что OpenAI делает акцент на персонализации ChatGPT. Компания фактически превращает чат-бот из одноразового инструмента в постоянного цифрового помощника, который помнит привычки пользователя, предыдущие темы разговоров и связанный контент.

Именно поэтому OpenAI отдельно запустила функцию Источники памяти (Memory Sources), которая должна показывать, откуда именно модель взяла информацию для персонализированного ответа.

В последнее время OpenAI резко раскритиковали после того, как она отключила модель GPT-4o. После ее закрытия часть пользователей негативно отреагировала на решение OpenAI, поскольку успела привыкнуть к "личности" модели.

Некоторые пользователи даже называли GPT-4o своим лучшим другом. Фанаты модели даже начали сбор подписей на платформе Change.org для возвращения GPT-4o. Впрочем, несмотря на критику и петиции, OpenAI окончательно прекратила поддержку GPT-4o в феврале 2026 года.