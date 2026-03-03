С 28 февраля удаление мобильного приложения ChatGPT в США выросли на 295% по сравнению с предыдущим днем. Это резко контрастирует с типичной динамикой – за последние 30 дней средний суточный уровень роста удалений составлял около 9%. Об этом пишет Techcrunch.

Смотрите также Как улучшить видео с AI: советы для Sora и Veo

Почему пользователи отреагировали так резко?

Всплеск произошел после новостей о соглашении OpenAI с Министерством обороны США, которое при администрации Дональда Трампа было переименовано в Department of War. Именно этот шаг вызвал волну критики части пользователей.

На фоне скандала приложение Claude от Anthropic продемонстрировало противоположную тенденцию. 27 февраля его загрузки в США выросли на 37% день ко дню, а 28 февраля – уже на 51%. Ранее компания заявила, что не будет заключать партнерство с оборонным ведомством США. Anthropic объяснила это разногласиями в условиях сотрудничества и беспокойством относительно возможного использования AI для слежки за американцами или в автономном оружии, которое, по словам компании, пока не является достаточно безопасным.

Данные свидетельствуют, что часть потребителей поддержала такую позицию.

Новости о сделке повлияли и на динамику установок ChatGPT. Если 27 февраля загрузки приложения выросли на 14% день ко дню, то уже 28 февраля они упали на 13%. На следующий день падение продолжилось – минус 5% по сравнению с предыдущим днем.

Изменения быстро отразились в рейтингах App Store. 28 февраля Claude поднялся на первое место в американском сегменте Apple App Store и по состоянию на 2 марта удерживает эту позицию. Еще неделю назад, 22 февраля, приложение находилось более чем на 20 позиций ниже.

Пользователи также активно высказывались из-за оценок. По информации Sensor Tower, количество однозвездочных отзывов для ChatGPT 28 февраля выросло на 775%, а 1 марта – еще на 100% день ко дню. В то же время пятизвездочные оценки сократились на 50%.

Аналитика других компаний подтверждает эту тенденцию. Appfigures сообщила, что 28 февраля ежедневные загрузки Claude в США впервые превысили показатели ChatGPT. По их оценкам, рост установок Claude в тот день составил 88% день ко дню – больше, чем в подсчетах Sensor Tower.

Кроме США, Claude возглавил рейтинг бесплатных приложений для iPhone еще в шести странах – Бельгии, Канаде, Германии, Люксембурге, Норвегии и Швейцарии.

Третья аналитическая компания, Similarweb, отметила, что за последнюю неделю количество загрузок Claude в США было примерно в 20 раз больше, чем в январе. В то же время в компании предостерегли, что такой рост может быть связан не только с политическими факторами.