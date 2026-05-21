На престижной выставке Chelsea Flower Show в этом году неожиданным участником стал роботизированный комплекс, созданный учеными из Великобритании. Проект получил серебряную награду Silver Gilt, несмотря на то, что его тематика выходит далеко за пределы классического садоводства. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также Google, Meta и OpenAI обвинили в манипуляциях с персональными данными пользователей

Как робот оказался среди цветов и садовых экспозиций?

Разработку представила University of Lincoln через свой институт агропродовольственных технологий Lincoln Institute for Agri-Food Technology (LIAT). Экспозиция под названием "RoboCrops: Plant Selection, Beyond the Visible" была размещена в зоне GreenSTEM – секции, которая объединяет садоводство, науку, технологии и экологические инновации.

Кондиционеры NORDIS – это современный дизайн, тихая работа и простое управление. Бренд создает оборудование для жилых и коммерческих помещений, где важны комфорт и энергоэффективность.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Идея экспозиции заключалась в том, чтобы показать, как искусственный интеллект и робототехника могут изменить подход к выращиванию растений и селекции культур.

Что именно делает робот в садоводстве?

Главным элементом выставки стала система под названием PhenAIx – роботизированный инструмент, который выполняет детальный анализ состояния растений.

Фактически это технология, которая "сканирует" растения с помощью высокоточных камер и алгоритмов искусственного интеллекта. Она обнаруживает:

ранние признаки болезней;

стресс у растений из-за засухи или температуры;

скрытые проблемы роста;

потенциал урожайности различных сортов.

По своей функции система напоминает медицинскую диагностику, но для сельскохозяйственных культур. Она позволяет селекционерам быстрее определять, какие растения являются более устойчивыми к сложным условиям выращивания.

На практике это может значительно ускорить процесс создания новых сортов культур, которые лучше выдерживают климатические изменения.

Почему ученые привезли роботов на цветочную выставку?

Хотя на первый взгляд появление робота на садовой выставке выглядит необычно, организаторы подчеркивают, что современное садоводство уже давно тесно связано с технологиями. Зона GreenSTEM на Chelsea Flower Show создана именно для демонстрации инноваций, которые сочетают экологию, биологию, инженерию и цифровые технологии.

Представители университета отмечают, что одна из целей проекта – заинтересовать молодежь, особенно тех, кто не рассматривает агросферу как карьерный путь. Профессор Саймон Пирсон, директор LIAT, подчеркнул, что реакция посетителей была чрезвычайно позитивной, особенно среди школьников и студентов, которые впервые увидели, как выглядит "умное" сельское хозяйство.

Может ли AI помочь решить продовольственные проблемы?

Исследователи считают, что подобные технологии могут сыграть важную роль в будущем глобального сельского хозяйства.

Система PhenAIx позволяет быстрее находить растения, которые:

лучше выдерживают жару;

нуждаются в меньшем количестве воды;

устойчивы к засухе;

эффективнее используют питательные вещества.

Это особенно важно в условиях изменений климата, когда традиционные методы селекции часто не успевают за скоростью изменений окружающей среды.

Некоторые эксперты также отмечают, что такие технологии могут помочь уменьшить нагрузку на аграрные системы и сделать производство пищи более стабильным.

Политический интерес к агротехнологиям?

Интерес к выставке проявили не только ученые. Экспозицию посетил и мэр Лондона Садик Хан, который обсудил с исследователями потенциал масштабирования подобных технологий для решения глобальных продовольственных вызовов.

Его визит подчеркнул, что агротех-инновации все чаще становятся частью более широких политических и экономических дискуссий о будущем продовольственной безопасности. Выставка показала, что граница между классическим садоводством и высокими технологиями постепенно исчезает. То, что еще несколько лет назад выглядело как эксперимент, сегодня уже получает награды на международных событиях.

Сочетание робототехники, искусственного интеллекта и биологии может существенно изменить подход к выращиванию растений – от декоративных садов до глобального производства продуктов.