Инструменты вроде OpenAI со своей моделью Sora или платформа Veo обещают создание видео кинематографического уровня за считанные секунды. Однако на практике пользователи часто сталкиваются со странными артефактами – неестественными движениями, изменением внешности персонажей или ошибками рендеринга. Об этом пишет PCworld.

Почему AI-видео часто "ломаются"?

Главная причина заключается в сложности или нечеткости запросов. Современные AI-видеомодели имеют ограничения: если в промпекте слишком много деталей, несколько персонажей или длинная последовательность событий, система может не справиться.

Вот пять подходов, которые реально помогают улучшить результат.

Максимально конкретное описание. Модели склонны самостоятельно "додумывать" детали, если их не хватает. Именно это часто и создает ошибки – неправильный фон, странные объекты или лишние элементы.

Вместо общей формулировки вроде "создай 10-секундное видео с играющим котом, ", лучше уточнить:

– внешность персонажа

– освещение и среду

– действие и настроение

Чем четче прописаны детали – цвет шерсти, положение камеры, характер движений – тем стабильнее результат.

Генерируйте несколько версий. AI-видео не являются детерминированными. Даже при одинаковом запросе результат каждый раз будет отличаться. Один неудачный ролик не означает, что промпт плохой.

Опытные пользователи создают по несколько вариантов одного и того же клипа. Небольшие отличия в движении или ракурсе могут превратить неудачную попытку в качественный результат. Если 5–10 генераций не дают приемлемого видео – проблему следует искать именно в формулировке запроса.

Делайте сцены короткими и простыми. Большинство генераторов оптимизированы под короткие автономные сцены длительностью несколько секунд. Если в одном клипе совместить много действий, смену локаций и ракурсов, возрастает риск ошибок – персонажи внезапно меняют вид, объекты исчезают, а движения становятся рывковыми.

Например, описание полной сюжетной сцены с несколькими последовательными действиями часто приводит к хаотичному результату. Вместо этого лучше ограничиться одной стабильной сценой с фиксированной камерой и минимальным количеством действий.

Избегайте текста в кадре. Текст остается одной из самых слабых сторон современных AI-видеомоделей. Буквы меняют форму, слова обрываются или превращаются в непонятные символы.

Как пишет NYTimes, особенно проблемными являются длинные надписи, динамические изменения шрифта, страницы книг, дорожные знаки или этикетки. Чем больше текста должна отобразить модель, тем больше вероятность искажений. Если текст в видео необходим, его стоит сократить до минимума – простых слов или очень коротких фраз.

Меньше объектов – более стабильный результат. Модели сложно корректно отображать много людей или предметов одновременно. С увеличением количества элементов растет и количество ошибок – лица меняются, тела сливаются, объекты появляются и исчезают.

Видео выглядит значительно стабильнее, если сцена сфокусирована на одном персонаже. Если нужно показать нескольких людей, лучше разделить их во времени или пространстве – например, медленным панорамированием камеры с одного героя на другого, не держа обоих в полном фокусе одновременно.