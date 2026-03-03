Інструменти на кшталт OpenAI зі своєю моделлю Sora або платформа Veo обіцяють створення відео кінематографічного рівня за лічені секунди. Проте на практиці користувачі часто стикаються з дивними артефактами – неприродними рухами, зміною зовнішності персонажів або помилками рендерингу. Про це пише PCworld.

Чому AI-відео часто "ламаються"?

Головна причина полягає у складності або нечіткості запитів. Сучасні AI-відеомоделі мають обмеження: якщо у промпті забагато деталей, кілька персонажів або довга послідовність подій, система може не впоратися.

Ось п’ять підходів, які реально допомагають покращити результат.

Максимально конкретний опис. Моделі схильні самостійно "додумувати" деталі, якщо їх не вистачає. Саме це часто й створює помилки – неправильний фон, дивні об’єкти або зайві елементи.

Замість загального формулювання на кшталт "створи 10-секундне відео з котом, що грається", краще уточнити:

– зовнішність персонажа

– освітлення та середовище

– дію та настрій

Чим чіткіше прописані деталі – колір шерсті, положення камери, характер рухів – тим стабільніший результат.

Генеруйте кілька версій. AI-відео не є детермінованими. Навіть за однакового запиту результат щоразу відрізнятиметься. Один невдалий ролик не означає, що промпт поганий.

Досвідчені користувачі створюють по кілька варіантів одного й того ж кліпу. Невеликі відмінності в русі або ракурсі можуть перетворити невдалу спробу на якісний результат. Якщо 5–10 генерацій не дають прийнятного відео – проблему слід шукати саме у формулюванні запиту.

Робіть сцени короткими і простими. Більшість генераторів оптимізовані під короткі автономні сцени тривалістю кілька секунд. Якщо в одному кліпі поєднати багато дій, зміну локацій і ракурсів, зростає ризик помилок – персонажі раптово змінюють вигляд, об’єкти зникають, а рухи стають ривковими.

Наприклад, опис повної сюжетної сцени з кількома послідовними діями часто призводить до хаотичного результату. Натомість краще обмежитися однією стабільною сценою з фіксованою камерою та мінімальною кількістю дій.

Уникайте тексту в кадрі. Текст залишається однією з найслабших сторін сучасних AI-відеомоделей. Літери змінюють форму, слова обриваються або перетворюються на незрозумілі символи.

Як пише NYTimes, особливо проблемними є довгі написи, динамічні зміни шрифту, сторінки книг, дорожні знаки чи етикетки. Чим більше тексту має відобразити модель, тим більша ймовірність спотворень. Якщо текст у відео необхідний, його варто скоротити до мінімуму – простих слів або дуже коротких фраз.

Менше об’єктів – стабільніший результат. Моделі складно коректно відображати багато людей або предметів одночасно. Зі збільшенням кількості елементів зростає й кількість помилок – обличчя змінюються, тіла зливаються, об’єкти з’являються і зникають.

Відео виглядає значно стабільніше, якщо сцена сфокусована на одному персонажі. Якщо потрібно показати кількох людей, краще розділити їх у часі або просторі – наприклад, повільним панорамуванням камери з одного героя на іншого, не тримаючи обох у повному фокусі одночасно.