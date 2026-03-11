Компанія OpenAI готується інтегрувати свій генератор відео Sora безпосередньо в ChatGPT. Про це повідомляє видання The Information із посиланням на джерела, знайомі з планами компанії. Про це пише digitaltrends.

Як працюватиме генерація відео в ChatGPT?

Якщо інтеграцію реалізують, користувачі зможуть створювати короткі відеоролики за допомогою текстових підказок прямо в чаті. Це стане черговим кроком у розвитку мультимодальних можливостей ChatGPT, який уже вміє генерувати текст, зображення та інший контент.

Sora – це інструмент генерації відео за текстовим описом. Він здатний створювати як реалістичні сцени, так і стилізовані ролики, використовуючи прості текстові запити.

OpenAI вперше представила Sora у вигляді окремого застосунку у вересні минулого року. У ньому користувачі могли генерувати відео та публікувати їх у стрічці, яка нагадує формат соціальних мереж.

Тепер компанія, ймовірно, планує зробити технологію доступнішою для ширшої аудиторії, інтегрувавши її у свій основний продукт – ChatGPT.

Як пише PCmag, інтеграція дозволить створювати відео без перемикання між різними сервісами. Користувачі зможуть генерувати ролики прямо під час розмови з чат-ботом, так само як зараз створюють тексти або зображення.

Такий крок також може посилити конкуренцію на ринку генерації відео за допомогою штучного інтелекту. Останнім часом інші AI-компанії також запускають інструменти, які перетворюють текстові запити на короткі відеоролики.

Водночас інтеграція не означає, що окремий застосунок Sora зникне. За даними джерел, OpenAI планує й надалі підтримувати його роботу навіть після появи функції у ChatGPT.

Офіційно компанія поки не оголосила про запуск нової можливості, тому точні терміни інтеграції залишаються невідомими. Очікується, що OpenAI розкриє більше деталей ближче до релізу.