Китай – потужний ринок збуту
Про це у колонці 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. На його думку, Apple, Tesla, Boeing, Nike, Starbucks та інші глобальні гравці глибоко інтегровані у китайську економіку – як через виробництво, так і через продаж.
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Тож, для них Китай – не просто майданчик для зборки чи постачальник комплектувальних, а потужний ринок збуту.
Маневрування між тиском Трампа та потребами
Тепер ці компанії змушені маневрувати між потребами глобального бізнесу та політичним тиском у США. Перенесення виробництва в Штати потребує часу, величезних інвестицій і наявності кваліфікованої робочої сили, якої на ринку просто бракує. До того ж, вартість праці в США значно вища, ніж в Азії.
Лише уявіть собі, коли Tesla, Nike або Apple заявлять про падіння маржинальності, прибутків та продажів через цю митну конфронтацію. Це може стати холодним душем не лише для ринків, а й для політичного істеблішменту США та КНР.
Особливо цікавою, за його словами, буде реакція ринку на корпоративні звіти за перший квартал 2025 року. Очікується, що найбільший інтерес викличе не ретроспектива, а оцінки майбутнього – прогнози компаній на найближчі квартали й весь 2025 рік.
Аналітик наголошує: ні США, ні Китай не можуть існувати у повній економічній ізоляції. Рано чи пізно сторони будуть змушені знайти точки дотику.
Шевчишин всиловив сподівння, що сторони дійдуть до угоди. Якщо ж цього не станеться найближчими місяцями, "ми можемо стати свідками переходу від митно-торговельної війни до інших форм конфронтації, включно з військовою".