Какими могут быть новые пошлины США

Расследование также будет касаться оборудования, используемого для производства чипов и составляющих для лекарств, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Новые тарифы на полупроводники и фармацевтические препараты будут введены в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года, который позволяет президенту вводить тарифы для защиты национальной безопасности США,

– сообщает издание.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десай завил, что таким образом Трамп стремится вернуть критическое производство именно на территорию США. Аналогичные пошлины были ранее введены на сталь, авто и алюминий.

Сейчас США зависимы от чипов из Тайваня и других стран Азии. По словам Трампа, ситуация в фармацевтической сфере также неудовлетворительная. Американский президент критикует зависимость США от импорта лекарств из таких стран как:

Китай;

Индия;

Ирландия.

Напомним! Трамп утвердил паузу на 90 дней на новые тарифы для большинства стран против которых введены пошлины. А вот, например, для Китая эти меры были усилены. По состоянию на сейчас, размер пошлин для КНР, которые утвердил Трамп, достиг 145%.