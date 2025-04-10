Почему на самом деле Трамп ввел паузу на пошлины

Утвержденная пауза должна длиться 90 дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Трамп говорил, что он размышлял о паузе в течение последних нескольких дней. Свое сообщение в Truth Social он якобы написал сам, без предварительных юридических консультаций.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Думаю, все сложилось сегодня утром, довольно рано. Просто написал это – у нас не было доступа к юристам. Мы написали это от чистого сердца, да? Это было написано от чистого сердца, и, думаю, написано довольно хорошо.

А вот данные CNN показывают, что к принятию этого решения Трампа побудила ситуация в Минфине. Речь идет о беспокойстве, что ощущают в министерстве, в частности, из-за нестабильности, которая возникает на рынке государственных облигаций.

Обратите внимание! Сообщается, что об этом беспокойстве Трампу сообщил министр Скотт Бессент во время их личной встречи.