Военные облигации – что это
В Украине военные облигации снова появились в 2022 году. А до этого их запустили еще в далеком 2014 году, когда началась война на востоке Украины.
Напоминаем Военные облигации можно будет купить через Дию
Что такое военные облигации (ОВГЗ)ОВГЗ – это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения для финансирования военных операций во время войны или конфликта. То есть покупка облигации – это "давать в долг" государству, который оно, в свою очередь, возвращает с процентами через определенный срок.
Сколько государство привлекло в бюджет от продажи военных ОВГЗ
В ответ на запрос 24 Канала в Министерстве финансов сообщили, что в течение 2022 – 2023 года государство продало почти 300 миллионов штук военных облигаций.
Это общий показатель, который включает всех покупателей на рыночных условиях, в том числе физических и юридических лиц,
– отметило Министерство.
Поэтому на финансирование государственного бюджета от размещения ОВГЗ на рыночных условиях удалось привлечь:
- в 2022 году 266,9 миллиарда гривен,
- в 2023 году – 552,6 миллиарда гривен,
- с начала 2024 года – более 99 миллиардов гривен, сообщают в Министерстве финансов.
ОВГЗ как обычные, так и военные, выполняют важную функцию по финансированию военных нужд в государственном бюджете. Среди факторов, которые делают государственные облигации наиболее привлекательным инструментом на рынке, являются:
- удобные цифровые решения для приобретения облигаций,
- рыночная доходность, которая превышает инфляционные ожидания,
- 100% гарантия возврата средств от государства.
Как стремительно растет популярность ОВГЗ
Во время разговора с 24 Каналом банкир Андрей Руденко отметил, что за последние 12 месяцев украинцы трижды обновляли рекорд ежемесячных инвестиций в ОВГЗ.
- Последний раз – в январе 2024 года, когда общий портфель гособлигаций в собственности физлиц увеличился почти на 4,7 миллиарда гривен.
- А по состоянию на начало февраля 2024 года украинцы держали в собственности ОВГЗ на 58,38 миллиарда гривен. Это почти на 15 миллиардов гривен больше, чем в собственности нерезидентов.
В течение последнего года популярность ОВГЗ как инвестиционного инструмента среди физических лиц постоянно растет. Мы это видим как по статистике покупки гособлигаций в нашем приложении, так и по общим цифрам, которые публикует регулятор (Национальный банк Украины – 24 Канал).
В разговоре с 24 Каналом финансист Андрей Шевышин рассказал, что доходность по ОВГЗ для населения – это достаточно привлекательный инструмент уже не первый год. Но в то же время он говорит, что люди до сих пор мало покупают их.
Во-первых, есть некоторое недоверие, а во-вторых, не привыкли, ведь есть пробелы в финансовой грамотности. ОВГЗ – это что-то такое, что непонятное для большинства. Есть потенциал для наращивания портфелей физических лиц, но для этого нужно так проводить кампании, говорить об этом.
Срок размещения и проценты
Как сообщают в Министерстве финансов, выпуски военных облигаций доступны в гривнах, долларах и евро. Однако доходность в таком случае будет отличаться в зависимости от валюты:
- ОВГЗ в гривнах – срок размещения колеблется от 6 месяцев до 1,7 года, в зависимости от вида военной облигации. Ставка соответственно колеблется от 16% до более 18%. Стоимость одной военной облигации стартует от 1 000 гривен в приложении Дия.
- ОВГЗ в долларах – срок размещения по сравнению с гривневыми облигациями не такой разнообразный: 8 месяцев или один год. А ставка в разы ниже – от 4,60% до 4,85%.
- ОВГЗ в евро – размещать можно на 9 месяцев или же один год. Ставка еще ниже, чем в долларовых ОВГЗ – всего от 3,11% до 3,25%.
Андрей Шевчишин добавил, что на рынке можно купить ОВГЗ с достаточно высокой привлекательной доходностью.
Например, текущий курс доллара, ну пусть 38 гривен. Если мы будем брать доходность по ОВГЗ в 17%, то это будет релевантно, если курс через год, допустим, двинется до отметки 44,5 – 44,6 гривны. То есть, если дальше смотреть на прогнозы по курсу МВФ, прогноза НБУ, Минфина, то это действительно вероятный курс до конца года,
– объясняет финансист.
Какие главные преимущества облигаций
Эксперт Андрей Шевчишин во время разговора заметил, что есть несколько преимуществ ОВГЗ:
- ОВГЗ и военные облигации гарантированы государством. Это более безопасно, чем депозиты.
- На доход полученный от ОВГЗ не нужно платить налоги, по сравнению с доходом от депозита.
- Специфика военных облигаций заключается в том, то средства из них исключительно на военные нужды.
Андрей Руденко одновременно объясняет растущую популярность ОВГЗ среди украинцев тремя факторами:
- Прежде всего, госбумаги выигрывают у классических банковских депозитов по уровню доходности. В общем, показатели сопоставимы, но в случае гособлигаций отсутствует какая-либо налоговая нагрузка.
- Облигации являются более ликвидными по сравнению со срочными вкладами, ведь могут быть проданы в любой момент: не обязательно ждать завершения срока их обращения.
- Простота и легкость инвестирования в ОВГЗ – сегодня это можно сделать в банковском приложении, в Дие.
И именно это делает такие инвестиции популярными среди украинцев. В том числе и потому, что при таких условиях инвестиции в ОВГЗ стали доступными на минимальные суммы – от 1 000 гривен,
– отмечает эксперт по ценным бумагам.
Как купить ценные долговые бумаги
Военные ОВГЗ можно купить в несколько способов: как онлайн, так и оффлайн. Если речь идет о покупке онлайн, то вы можете воспользоваться Дией, если же оффлайн – обратиться в отделение банка.
Покупка военных облигаций через Дию
Облигации в приложении отличаются датами выплат и процентом фактического дохода. А называются в честь временно оккупированных территорий: Луганск, Донец, Мариуполь и тому подобное.
Военные облигации в Дие / Скриншот из Дии
Пошаговая инструкция, как купить военные облигации в Дие
- Шаг 1 – обновите Дию;
- Шаг 2 – авторизуйтесь удобным способом;
- Шаг 3 – в "Услугах" найдите "Военные облигации";
- Шаг 4 – выберите облигацию и нажмите "Купить";
- Шаг 5 – среди списка партнеров выберите того, у которого хотите их купить, и дайте согласие на передачу ваших данных;
- Шаг 6 – укажите количество облигаций. Именно здесь будет указана информация о суммарной стоимости выбранных облигаций, дата возврата взноса и сумма, которую в итоге получите;
- Шаг 7 – после этого укажите электронную почту и номер телефона;
- Шаг 8 – затем Дия предложит выбрать карту еПоддержка, на которую будет возвращен вклад с процентами. Выберите ее, проверьте сформированный запрос в банк и отправьте;
- Шаг 9 – когда из банка поступит подтверждение тщательно проверьте данные и нажмите "Подписать";
- Шаг 10 – в следующем окошке, что появится, выберите реквизиты банковской карты для оплаты. После этого вам придет сообщение о зачислении облигации на ваш счет.
В отделении банка
Перечень банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, которые активно помогают инвестировать в военные ОВГЗ можно посмотреть на сайте Минфина, нажав здесь. Среди них – "Укргазбанк", ПУМБ, "Монобанк", брокеры ICU, "Универ Капитал", БТС Брокер, "Дрегон Капитал" и др.
Впрочем, сумма инвестиций в каждом банке разная: у кого-то от 1 000 гривен, а у кого-то – от 300 тысяч гривен. Также заметим, что банки и брокеры могут взимать комиссии за услуги.
Перед тем, как отправиться в отделение банка, стоит с собой взять:
- паспорт;
- идентификационный код;
- деньги, если это наличные деньги.