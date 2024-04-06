Военные облигации – что это

В Украине военные облигации снова появились в 2022 году. А до этого их запустили еще в далеком 2014 году, когда началась война на востоке Украины.

Напоминаем Военные облигации можно будет купить через Дию

Что такое военные облигации (ОВГЗ) ОВГЗ – это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения для финансирования военных операций во время войны или конфликта. То есть покупка облигации – это "давать в долг" государству, который оно, в свою очередь, возвращает с процентами через определенный срок.

Заметьте, что дисконтные военные облигации со сроком погашения менее, чем год, государство продает по цене, которая ниже номинальной. А на момент погашения покупатели могут получить уже полную номинальную стоимость облигации.

Сколько государство привлекло в бюджет от продажи военных ОВГЗ

В ответ на запрос 24 Канала в Министерстве финансов сообщили, что в течение 2022 – 2023 года государство продало почти 300 миллионов штук военных облигаций.

Это общий показатель, который включает всех покупателей на рыночных условиях, в том числе физических и юридических лиц,

– отметило Министерство.

Поэтому на финансирование государственного бюджета от размещения ОВГЗ на рыночных условиях удалось привлечь:

в 2022 году 266,9 миллиарда гривен,

266,9 миллиарда гривен, в 2023 году – 552,6 миллиарда гривен,

– 552,6 миллиарда гривен, с начала 2024 года – более 99 миллиардов гривен, сообщают в Министерстве финансов.

ОВГЗ как обычные, так и военные, выполняют важную функцию по финансированию военных нужд в государственном бюджете. Среди факторов, которые делают государственные облигации наиболее привлекательным инструментом на рынке, являются:

удобные цифровые решения для приобретения облигаций,

рыночная доходность, которая превышает инфляционные ожидания,

100% гарантия возврата средств от государства.

Интересно! Во время последнего размещения ОВГЗ, а именно по состоянию на 2 апреля 2024, на аукционе было привлечено в государственный бюджет более 6,7 миллиарда гривен.

Как стремительно растет популярность ОВГЗ

Во время разговора с 24 Каналом банкир Андрей Руденко отметил, что за последние 12 месяцев украинцы трижды обновляли рекорд ежемесячных инвестиций в ОВГЗ.

Последний раз – в январе 2024 года, когда общий портфель гособлигаций в собственности физлиц увеличился почти на 4,7 миллиарда гривен.

А по состоянию на начало февраля 2024 года украинцы держали в собственности ОВГЗ на 58,38 миллиарда гривен. Это почти на 15 миллиардов гривен больше, чем в собственности нерезидентов.

Андрей Руденко Начальник отдела ценных бумаг и внешних рынков Sense Bank В течение последнего года популярность ОВГЗ как инвестиционного инструмента среди физических лиц постоянно растет. Мы это видим как по статистике покупки гособлигаций в нашем приложении, так и по общим цифрам, которые публикует регулятор (Национальный банк Украины – 24 Канал).

В разговоре с 24 Каналом финансист Андрей Шевышин рассказал, что доходность по ОВГЗ для населения – это достаточно привлекательный инструмент уже не первый год. Но в то же время он говорит, что люди до сих пор мало покупают их.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Во-первых, есть некоторое недоверие, а во-вторых, не привыкли, ведь есть пробелы в финансовой грамотности. ОВГЗ – это что-то такое, что непонятное для большинства. Есть потенциал для наращивания портфелей физических лиц, но для этого нужно так проводить кампании, говорить об этом.

Срок размещения и проценты

Как сообщают в Министерстве финансов, выпуски военных облигаций доступны в гривнах, долларах и евро. Однако доходность в таком случае будет отличаться в зависимости от валюты:

ОВГЗ в гривнах – срок размещения колеблется от 6 месяцев до 1,7 года, в зависимости от вида военной облигации. Ставка соответственно колеблется от 16% до более 18% . Стоимость одной военной облигации стартует от 1 000 гривен в приложении Дия.

– срок размещения колеблется от 6 месяцев до 1,7 года, в зависимости от вида военной облигации. Ставка соответственно колеблется . Стоимость одной военной облигации стартует от 1 000 гривен в приложении Дия. ОВГЗ в долларах – срок размещения по сравнению с гривневыми облигациями не такой разнообразный: 8 месяцев или один год. А ставка в разы ниже – от 4,60% до 4,85% .

– срок размещения по сравнению с гривневыми облигациями не такой разнообразный: 8 месяцев или один год. А ставка в разы ниже – . ОВГЗ в евро – размещать можно на 9 месяцев или же один год. Ставка еще ниже, чем в долларовых ОВГЗ – всего от 3,11% до 3,25%.

Андрей Шевчишин добавил, что на рынке можно купить ОВГЗ с достаточно высокой привлекательной доходностью.

Например, текущий курс доллара, ну пусть 38 гривен. Если мы будем брать доходность по ОВГЗ в 17%, то это будет релевантно, если курс через год, допустим, двинется до отметки 44,5 – 44,6 гривны. То есть, если дальше смотреть на прогнозы по курсу МВФ, прогноза НБУ, Минфина, то это действительно вероятный курс до конца года,

– объясняет финансист.

Какие главные преимущества облигаций

Эксперт Андрей Шевчишин во время разговора заметил, что есть несколько преимуществ ОВГЗ:

ОВГЗ и военные облигации гарантированы государством. Это более безопасно, чем депозиты .

. На доход полученный от ОВГЗ не нужно платить налоги , по сравнению с доходом от депозита.

, по сравнению с доходом от депозита. Специфика военных облигаций заключается в том, то средства из них исключительно на военные нужды.

Обратите внимание! Средства с не военных ОВГЗ идут на общее финансирование бюджета, в том числе и на военные нужды. То есть ОВГЗ могут использоваться на социальные нужды, на покрытие дефицита бюджета и тому подобное.

Андрей Руденко одновременно объясняет растущую популярность ОВГЗ среди украинцев тремя факторами:

Прежде всего, госбумаги выигрывают у классических банковских депозитов по уровню доходности. В общем, показатели сопоставимы, но в случае гособлигаций отсутствует какая-либо налоговая нагрузка. Облигации являются более ликвидными по сравнению со срочными вкладами, ведь могут быть проданы в любой момент: не обязательно ждать завершения срока их обращения. Простота и легкость инвестирования в ОВГЗ – сегодня это можно сделать в банковском приложении, в Дие.

И именно это делает такие инвестиции популярными среди украинцев. В том числе и потому, что при таких условиях инвестиции в ОВГЗ стали доступными на минимальные суммы – от 1 000 гривен,

– отмечает эксперт по ценным бумагам.

Как купить ценные долговые бумаги

Военные ОВГЗ можно купить в несколько способов: как онлайн, так и оффлайн. Если речь идет о покупке онлайн, то вы можете воспользоваться Дией, если же оффлайн – обратиться в отделение банка.

Покупка военных облигаций через Дию

Облигации в приложении отличаются датами выплат и процентом фактического дохода. А называются в честь временно оккупированных территорий: Луганск, Донец, Мариуполь и тому подобное.

Обратите внимание! Покупка облигаций через Дию – один из самых популярных сервисов в приложении. За весь период, когда заявилась такая возможность, было продано более 4,2 миллиона на сумму более 4,2 миллиарда гривен, сообщили для 24 Канала в Дие. А в 2024 году удалось продать более 1,4 миллиона облигаций на сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Военные облигации в Дие / Скриншот из Дии

Обратите внимание! Некоторые облигации распроданы (Херсон, Севастополь, Мелитополь). Как сообщили 24 Каналу в Минфине – эти облигации "не вернутся".

Пошаговая инструкция, как купить военные облигации в Дие

Шаг 1 – обновите Дию;

Шаг 2 – авторизуйтесь удобным способом;

Шаг 3 – в "Услугах" найдите "Военные облигации";

Шаг 4 – выберите облигацию и нажмите "Купить";

Шаг 5 – среди списка партнеров выберите того, у которого хотите их купить, и дайте согласие на передачу ваших данных;

Шаг 6 – укажите количество облигаций. Именно здесь будет указана информация о суммарной стоимости выбранных облигаций, дата возврата взноса и сумма, которую в итоге получите;

Шаг 7 – после этого укажите электронную почту и номер телефона;

Шаг 8 – затем Дия предложит выбрать карту еПоддержка, на которую будет возвращен вклад с процентами. Выберите ее, проверьте сформированный запрос в банк и отправьте;

Шаг 9 – когда из банка поступит подтверждение тщательно проверьте данные и нажмите "Подписать";

Шаг 10 – в следующем окошке, что появится, выберите реквизиты банковской карты для оплаты. После этого вам придет сообщение о зачислении облигации на ваш счет.

Обратите внимание! Для того, чтобы купить облигацию, нужно достичь 18 лет, иметь загранпаспорт или ID-карту в Дие, иметь карточку еПоддержка.

В отделении банка

Перечень банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, которые активно помогают инвестировать в военные ОВГЗ можно посмотреть на сайте Минфина, нажав здесь. Среди них – "Укргазбанк", ПУМБ, "Монобанк", брокеры ICU, "Универ Капитал", БТС Брокер, "Дрегон Капитал" и др.

Впрочем, сумма инвестиций в каждом банке разная: у кого-то от 1 000 гривен, а у кого-то – от 300 тысяч гривен. Также заметим, что банки и брокеры могут взимать комиссии за услуги.

Перед тем, как отправиться в отделение банка, стоит с собой взять: