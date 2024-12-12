Какие акции предлагают банки вкладчикам

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что сейчас идет период конкуренции банков за вкладчиков, где большинство банковских финучреждений готовы предложить более выгодные условия благодаря акционным предложениям.

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Предложения можно разделить на 2 группы:

Стартовый "бонус" в размере 0,5 – 1 процентного пункта к имеющимся процентным ставкам, Дополнительный процент к ставкам в зависимости от суммы размещения.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Главное внимание потенциальных вкладчиков – физлиц приковано к двум видам депозитов: ультракоротким (на срок от 3 месяцев до 6 месяцев), а также на более длительные вклады со сроком от 1 года.

Без учета бонусов и акций средние ставки по таким вкладам составляют:

до 9,5 – 10% (ультракороткие депозиты),

(ультракороткие депозиты), до 13% (депозиты от 1 года), при этом наиболее потенциально выгодными являются именно долговременные вклады.

Какая доходность от вкладов

По словам Замотаева, доходность по ультракоротким вкладам почти полностью соответствует ожидаемой инфляции в ближайшие несколько месяцев, то есть вкладчики размещают средства главным образом, чтобы уберечь сбережения от "укусов" инфляции.

Обратите внимание! Максимальная доходность по длительным депозитам (от 1 года) может достигать 14 – 15%.

На фоне прогнозов о снижении инфляции во втором полугодии 2025 года, такие вклады позволяют гражданам не только уберечься от обесценивания гривны, но и получить пассивную прибыль, что может составить в среднем 3 – 4%.

Если же говорить о том, когда и насколько могут измениться ставки по гривневым вкладам для населения, то стоит опираться на размер учетной ставки (13%) и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам (15,5%). Вряд ли в ближайшие месяцы эти показатели будут откорректированы,

– объясняет банкир.

Как прогнозирует Замотаев, существует большая вероятность, что базовые (за исключением акционных предложений) останутся без изменений. Именно поэтому на рынке будет продолжаться достаточно оживленная конкурентная борьба комбанков за новых клиентов-вкладчиков.