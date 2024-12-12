Курс валют в банках
- По состоянию на утро 12 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (+10 копеек против 11 декабря) и продажа по 41,95 гривны (+5 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,70 гривны (без изменений), а продажа по 44,30 гривны (-1 копейка).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,86 гривны (-3 копейки), а продать по 41,94 гривны (+3 копейки).
- Покупка евро по 44,15 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,32 гривны (-3 копейки).
Курс в обменниках
- По состоянию на 11 декабря, доллары покупают обменники по: 41,42 гривны (-3 копейки), а продают по 41,94 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,86 гривны (-4 копейки), а продают по 44,45 гривны (-6 копеек).
До какого уровня достиг курс доллара
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в течение 16 – 22 декабря общая ситуация на валютном рынке будет похожей на прошлые недели.
Во-первых, благодаря эффективному режиму "управляемой гибкости", введенном Нацбанком, на рынке удастся избежать стремительных валютных изменений. А во-вторых, регулятор продолжит сглаживать курсовые изменения, что фактически будет сдерживать уровень инфляции.
По прогнозам Лесового, коридоры валютных колебаний достигнут таких показателей:
- на межбанке – 41,40 – 41,80 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро,
- на наличном рынке – 41,50 – 42 гривны, 45 – 47,50 гривны за евро.