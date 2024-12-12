Курс валют у банках
- Станом на ранок 12 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (+10 копійок проти 11 грудня) та продаж по 41,95 гривні (+5 копійок).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 43,70 гривні (без змін), а продаж по 44,30 гривні (-1 копійка).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,86 гривні (-3 копійки), а продати по 41,94 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро по 44,15 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,32 гривні (-3 копійки).
Курс в обмінниках
- Станом на 11 грудня, долари купують обмінники по: 41,42 гривні (-3 копійки), а продають по 41,94 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,86 гривні (-4 копійки), а продають по 44,45 гривні (-6 копійок).
До якого рівня сягнув курс долара
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, впродовж 16 – 22 грудня загальна ситуація на валютному ринку буде схожою на минулі тижні.
По-перше, завдяки ефективному режиму "керованої гнучкості", запровадженому Нацбанком, на ринку вдасться уникнути стрімких валютних змін. А по-друге, регулятор продовжить згладжувати курсові зміни, що фактично стримуватиме рівень інфляції.
За прогнозами Лєсового, коридори валютних коливань сягнуть таких показників:
- на міжбанку – 41,40 – 41,80 гривні за долар, 43,50 – 45 гривень за євро,
- на готівковому ринку – 41,50 – 42 гривні, 45 – 47,50 гривні за євро.