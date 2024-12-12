Курс валют у банках

Станом на ранок 12 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (+10 копійок проти 11 грудня) та продаж по 41,95 гривні (+5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,70 гривні (без змін), а продаж по 44,30 гривні (-1 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,86 гривні (-3 копійки), а продати по 41,94 гривні (+3 копійки).

(-3 копійки), а продати по (+3 копійки). Купівля євро по 44,15 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,32 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Станом на 11 грудня, долари купують обмінники по: 41,42 гривні (-3 копійки), а продають по 41,94 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 43,86 гривні (-4 копійки), а продають по 44,45 гривні (-6 копійок).

До якого рівня сягнув курс долара

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, впродовж 16 – 22 грудня загальна ситуація на валютному ринку буде схожою на минулі тижні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку По-перше, завдяки ефективному режиму "керованої гнучкості", запровадженому Нацбанком, на ринку вдасться уникнути стрімких валютних змін. А по-друге, регулятор продовжить згладжувати курсові зміни, що фактично стримуватиме рівень інфляції.

За прогнозами Лєсового, коридори валютних коливань сягнуть таких показників: