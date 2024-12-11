Яке співвідношення курсів
Станом на 11 грудня 2024 року, середній курс між євро та доларами в банках складає 1,04. Тобто витративши 100 євро, ви зможете придбати орієнтовно 104 долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Загалом конвертація євро у долари відбувається за такими курсами:
- курс Visa – 1 євро коштує 1,05 долари ;
- курс Mastercard – 1,05 доларів за євро;
- в обмінниках середній курс – 1,05 доларів за євро.
Зверніть увагу! НБУ встановив такий курс: за 1 євро можна придбати 1,053 долара.
За скільки зараз можна купити 500 доларів
- якщо обмін відбувається у банках, то купити 500 доларів можна в середньому за 479,95 євро (1 долар – 0,96 євро);
- у обмінниках придбати 500 доларів можна орієнтовно за 474,52 євро (1 долар – 0,95 євро).