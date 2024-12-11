Чого чекати від депозитів у 2025 році

Попри збільшення військового збору з 1,5% до 5% якихось глобальних змін щодо розміщення коштів на депозитах не передбачається, передає 24 Канал з посиланням на слова банкіра Дмитра Замотаєва.

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За словами банкіра, між комерційними банками продовжиться період значної конкуренції за нових вкладників.

Важливо! У перші місяці прийдешнього року розмір облікової ставки, як і ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі яких формується дохідність вкладів для громадян, найімовірніше залишиться без змін, тобто це 13% та 15,5% відповідно.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У листопаді та грудні поточного року фіксується прискорення інфляції до 10%. За прогнозами Нацбанку, ця тенденція збережеться і на початку 2025 року. Саме тому наразі відсутні економічні умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними депсертифікатами.

В першому кварталі 2025 року середні ставки за гривневими вкладами будуть такими:

Ультракороткі вклади з терміном розміщення від 3 місяців до 6 місяців – 9,5% річних,

– 9,5% річних, Вклади на термін від 9 місяців до 1 року – 11% річних,

– 11% річних, Вклади від 1 року до 2,5 років – 13% річних.

Зверніть увагу! Кількість нових вкладів осіб може зрости у першому кварталі наступного року. Але їхня активність буде залежати від факторів, як-от інфляція, ситуація на валютному ринку, обсяг фіндопомоги, обсяг валютних резервів країни тощо.