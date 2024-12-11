Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман, зауваживши, що мовиться про роботу морського коридору, реалізації державних програм та переробну галузь. Сільське господарство поки не сприяє зростанню економіки, але в наступному році все може змінитись.

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Завдяки чому економіка України продовжує зростати

За словами доктора економічних наук, за останніми даними Мінекономіки, протягом останніх 10 місяців ВВП зросло на 4,2%.

Драйверами економіки стали саме три галузі:

Транспортна;

Переробна;

Будівельна.

Транспортна галузь розвивається завдяки ефективній роботі морського коридору, це величезний плюс для нашої держави. Ще до повномасштабного вторгнення український експорт та імпорт десь на 70% залежав від моря.

Тому в перші дні війни ворог намагався блокувати нам море. Був зерновий коридор, який не на повну потужність працював, а потім завдяки нашим ЗСУ вдалося зробити морський коридор, який забезпечує економічне зростання нашої держави,

– зазначив Фурман.

Переробна галузь розвивається завдяки українському оборонно-промислового комплексу. Він, на думку доктора економічних наук, і після війни буде одним із драйверів економічного зростання нашої держави.

Будівельна ж галузь розвивається завдяки реалізації різних державних програм, таких як єВідновлення, єІпотека та підвищеного попиту на будівельні роботи.

Щодо сільського господарства, цього року була досить мала врожайність, тому в цій галузі відбувся не значний спад.

Однак, за прогнозом на наступний рік, врожаїв буде більше. Це говорить про те, що там буде також зростання,

– додав Фурман