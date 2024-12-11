Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман, заметив, что говорится о работе морского коридора, реализации государственных программ и перерабатывающей отрасли. Сельское хозяйство пока не способствует росту экономики, но в следующем году все может измениться.
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Благодаря чему экономика Украины продолжает расти
По словам доктора экономических наук, по последним данным Минэкономики, в течение последних 10 месяцев ВВП выросло на 4,2%.
Драйверами экономики стали именно три отрасли:
- Транспортная;
- Перерабатывающая;
- Строительная.
Транспортная отрасль развивается благодаря эффективной работе морского коридора, это огромный плюс для нашего государства. Еще до полномасштабного вторжения украинский экспорт и импорт где-то на 70% зависел от моря.
Поэтому в первые дни войны враг пытался блокировать нам море. Был зерновой коридор, который не на полную мощность работал, а потом благодаря нашим ВСУ удалось сделать морской коридор, который обеспечивает экономический рост нашего государства,
– отметил Фурман.
Перерабатывающая отрасль развивается благодаря украинскому оборонно-промышленному комплексу. Он, по мнению доктора экономических наук, и после войны будет одним из драйверов экономического роста нашего государства.
Строительная же отрасль развивается благодаря реализации различных государственных программ, таких как еВідновлення, еИпотека и повышенного спроса на строительные работы.
По сельскому хозяйству, этого года была достаточно малая урожайность, поэтому в этой области произошел не значительный спад.
Однако, по прогнозу на следующий год, урожаев будет больше. Это говорит о том, что там будет также рост,
– добавил Фурман