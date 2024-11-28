Якою буде дохідність вкладів на початку грудня

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що середня дохідність ультракоротких вкладів не перевищить 9,5 – 10% річних, депозити тривалістю 9 – 12 місяців дадуть дохід в середньому 11% річних.

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Водночас найбільш тривалі в часі вклади – від 1 року до 2,5 років дадуть вкладникам в середньому 13% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Як ми і акцентували раніше, найбільша увага громадян буде прикута до "акційних" вкладів, суть яких полягає у залученні нових клієнтів за додатковий відсоток доходу (до 1 відсоткового пункту до наявних ставок). Однак комбанки пропонуватимуть такий "бонус" переважно на ультракороткі вклади та депозити від 1 року.

Замотаєв додає, що попри те, що інфляція за підсумками року може перейти межі 10%, навряд чи це стане достатнім приводом для комбанків збільшувати відсоткові ставки.

Нагадуємо! Формування дохідності депозитів базується на розмірі облікової ставки, яка складає 13%, та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, яка становить 15,5%.

Після передостаннього в цьому році засіданні Монетарного комітету НБУ пролунало припущення, що найбільш ймовірно, що ці важливі показники до кінця року не зміняться. Відтак це достатній аргумент для збереження наявних ставок.

Чи можливий курсовий злет

Замотаєв вважає, що як і протягом минулого тижня ситуація на валютному ринку буде досить спокійною: навряд чи на ринку можливий різкий курсовий злет, а поточні курсові зміни будуть надто дрібними, щоб спровокувати надмірний попит.

Розуміємо, що стабільність на валютному ринку сприятиме тому, що громадяни продовжуватимуть розміщувати кошти на гривневих вкладах, а святкові пропозиції комбанків лише сприятимуть цьому,

– каже банкір.

Таким чином, наступного тижня триватиме "високий сезон" депозитів: громадяни мають можливість розмістити кошти за найбільш вигідними на даний час "акційними" відсотками.