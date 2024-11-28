Курс валют у банках

Станом на ранок 28 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,37 гривні (+7 копійок проти 27 листопада) та продаж по 41,89 гривні (+9 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,20 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+5 копійок), а продати по 41,87 гривні (+2 копійки).

(+5 копійок), а продати по (+2 копійки). Купівля євро по 44,18 гривні (+20 копійок), а продаж по 44,38 гривні (+25 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,60 гривні (+13 копійок), а продають по 42,10 гривні (+24 копійки), за даними finance.ua.

(+13 копійок), а продають по (+24 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (+29 копійок), а продають по 44,50 гривні (+11 копійок).

Який рівень курсу прогнозують

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, вартість валюти у готівковому сегменті прогнозується на рівні 41,50 – 41,80 гривень за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього місяця курс буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів.