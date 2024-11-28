Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,37 гривны (+7 копеек против 27 ноября) и продажа по 41,89 гривны (+9 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,50 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,20 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+5 копеек), а продать по 41,87 гривны (+2 копейки).

(+5 копеек), а продать по (+2 копейки). Покупка евро по 44,18 гривны (+20 копеек), а продажа по 44,38 гривны (+25 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,60 гривны (+13 копеек), а продают по 42,10 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.

(+13 копеек), а продают по (+24 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (+29 копеек), а продают по 44,50 гривны (+11 копеек).

Какой уровень курса прогнозируют

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, стоимость валюты в наличном сегменте прогнозируется на уровне 41,50 – 41,80 гривен за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В этом месяце курс будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов.