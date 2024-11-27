Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (+10 копеек против 26 ноября) и продажа по 41,80 гривны (+10 копеек).

Читайте также Кто сможет получить "тысячу Зеленского" через Укрпочту

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,40 гривны (+20 копеек), а продажа по 44,04 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+9 копеек), а продать по 41,85 гривны (+10 копеек).

(+9 копеек), а продать по (+10 копеек). Покупка евро по 43,98 гривны (+14 копеек), а продажа по 44,13 гривны (+13 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,50 гривны (+5 копеек), а продают по 41,90 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают по (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,80 гривны (+11 копеек), а продают по 44,20 гривны (+2 копейки).

Каким будет доллар

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе котировки опустились до 41,20 гривен за доллар. На наличном рынке цена одновременно осталась на уровне 41,50 – 41,65 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В этом месяце он будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов.

Обратите внимание! В течение этой недели стоимость валюты в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,50 – 41,80 гривен за доллар.