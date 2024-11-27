Курс валют у банках

Станом на ранок 27 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (+10 копійок проти 26 листопада) та продаж по 41,80 гривні (+10 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,40 гривні (+20 копійок), а продаж по 44,04 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+9 копійок), а продати по 41,85 гривні (+10 копійок).

(+9 копійок), а продати по (+10 копійок). Купівля євро по 43,98 гривні (+14 копійок), а продаж по 44,13 гривні (+13 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,50 гривні (+5 копійок), а продають по 41,90 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають по (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,80 гривні (+11 копійок), а продають по 44,20 гривні (+2 копійки).

Яким буде долар

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня котирування опустилися до 41,20 гривень за долар. На готівковому ринку ціна водночас залишилася на рівні 41,50 – 41,65 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього місяця він буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів.

Зверніть увагу! Протягом цього тижня вартість валюти у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,50 – 41,80 гривень за долар.