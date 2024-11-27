Курс валют у банках
- Станом на ранок 27 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (+10 копійок проти 26 листопада) та продаж по 41,80 гривні (+10 копійок).
Читайте також Хто зможе отримати "тисячу Зеленського" через Укрпошту
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 43,40 гривні (+20 копійок), а продаж по 44,04 гривні (+14 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+9 копійок), а продати по 41,85 гривні (+10 копійок).
- Купівля євро по 43,98 гривні (+14 копійок), а продаж по 44,13 гривні (+13 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,50 гривні (+5 копійок), а продають по 41,90 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,80 гривні (+11 копійок), а продають по 44,20 гривні (+2 копійки).
Яким буде долар
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня котирування опустилися до 41,20 гривень за долар. На готівковому ринку ціна водночас залишилася на рівні 41,50 – 41,65 гривні.
Цього місяця він буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів.
Зверніть увагу! Протягом цього тижня вартість валюти у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,50 – 41,80 гривень за долар.