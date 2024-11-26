Хто зможе отримати тисячу від держави через Укрпошту

Деякі громадяни мають змогу отримати "тисячу Зеленського" не через Дію. Цим людям надається опція оформити виплату через Укрпошту, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Ми раді долучитись до ініціатив, які роблять життя для українців трохи простішим у ці часи, і доставити трохи позитивних емоцій та щось святкове до столу напередодні різдвяних свят.

Хто зможе отримати виплати через Укрпошту:

пенсіонери;

особи з інвалідністю I та II групи;

громадяни, що одержують соцдопомогу (зокрема, у прифронтовій зоні).

Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти, що особливо важливо для маломобільних громадян та жителів сільської місцевості,

– зазначає Укрпошта.

Зверніть увагу! Механізм оформлення цієї допомоги ще не визначений. Деталі Укрпошта повідомить пізніше.