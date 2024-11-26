Хто може отримати таку виплату
Родина, що претендує на таку допомогу має відповідати одному чи кільком критеріям вразливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.
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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) продовжує надавати одноразову екстрену грошову допомогу для сімей з дітьми, які виїхали до більш безпечних районів із громад, де було оголошено обов’язкову евакуацію,
– йдеться у повідомленні міністерства.
Які критерії вразливості визначені для потенційних отримувачів допомоги:
- родина є багатодітною, при цьому, там живуть діти до 18 років;
- малозабезпечена родина, де є діти до 18 років;
- у родині є одна особа чи дитина з інвалідністю до 18 років;
- вихованням дітей займається одинока мама(чи тато).
Зверніть увагу! Ця виплата складаєі 10 800 гривень для кожного члена родини.