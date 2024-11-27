На что повлиял рост доллара в 2024 году

Банкир Сергей Мамедов считает, что рост курса в 2024 году не привел к чрезмерной панике или ажиотажу среди населения, передает 24 Канал.

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Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка После отмены основных ограничений валюта перестала быть "дефицитом". Зато валютные интервенции НБУ были направлены именно на достижение равновесия между покупателями и продавцами, поэтому любые намеки на ажиотаж гасились в самом зародыше.

По мнению Мамедова, основные причины роста доллара следующие:

рост уровня инфляции;

весомые убытки от атак россиян;

проблемы с энергоснабжением (перебои, препятствующие стабильному функционированию бизнеса);

паузы в получении международной помощи.

Напомним! Прогнозы свидетельствуют, что доллар не будет дороже 42 гривен в декабре.