Что происходило на рынке валют

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе предложения валюты на рынке стало намного больше и на этом фоне котировки в среду опускались до уровня 41,20 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Такое укрепление гривны в безналичном сегменте не сильно сказалось на наличном курсе. Здесь в течение недели валюту предлагали в диапазоне 41,5 – 41,65 гривен за доллар.

Золотько говорит, что частично эти события объясняются так:

повышенным спросом на валюту со стороны населения;

частично очевидно временным фактором укрепления гривны (он возник из-за потребности бизнеса в дополнительном объеме гривневой ликвидности)

Что будет происходить на валютном рынке в конце ноября

На конец этой недели приходится переходная дата – период уплаты зарплат. Это приведет к дополнительному спросу на валюту со стороны населения.

В этом месяце он будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов,

– отметила Золотько.

Обратите внимание! По мнению Золотько, течение этой недели стоимость валюты в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,50 – 41,80 гривны за доллар.