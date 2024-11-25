Как изменится экономика обеих стран

Расходы из украинского госбюджета рассчитываются без учета международной помощи, которую получает Украина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Экономики России и Украины в следующем году вырастут. Однако, это увеличение нельзя назвать абсолютно положительным явлением.

Развитие украинской экономики

За 2024 год показатель реального экономического роста в Украине должен достичь 3%. Продолжается тенденция восстановления, после падения.

При этом, в 2024 году МВФ прогнозирует средний годовой уровень инфляции – 5,8%. В 2022 году это значение было почти 20%.

Напомним! В 2022 году экономика Украины сократилась на 29%. А в 2023 году экономический рост уже достиг 5%.

Развитие российской экономики

В 2024 году российская экономика должна вырасти на 3,6%. Тенденция экономического роста в России продолжается еще с 2022 года.

Этот рост, скорее всего, будет обусловлен государственными расходами, особенно на военно-промышленный комплекс. Однако по прогнозам, экономический рост замедлится в 2025 году из-за давления инфляции, недостатка рабочей силы и санкций,

– говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

В то же время среднегодовой уровень инфляции в России в этом году должен достичь 7,9%.

Обратите внимание! В 2025 году в России будут сокращаться социальные расходы. Так будет происходить из-за того, что Кремль стремится увеличить траты на оборону.