Як зміниться економіка обох країн

Витрати з українського держбюджету розраховуються без урахування міжнародної допомоги, яку отримує Україна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Економіки Росії та України у наступному році зростуть. Однак, це збільшення не можна назвати абсолютно позитивним явищем.

Розвиток української економіки

За 2024 рік показник реального економічного зростання в Україні має сягнути 3%. Триває тенденція відновлення, після падіння.

При цьому, у 2024 році МВФ прогнозує середній річний рівень інфляції – 5,8%. У 2022 році це значення було майже 20%.

Нагадаємо! У 2022 році економіка України скоротилась на 29%. А у 2023 році економічне зростання уже сягнуло 5%.

Розвиток російської економіки

У 2024 році російська економіка має зрости на 3,6%. Тенденція економічного зростання в Росії триває ще з 2022 року.

Це зростання, швидше за все, буде зумовлене державними витратами, особливо на військово-промисловий комплекс. Однак, за прогнозами, економічне зростання сповільниться у 2025 році через тиск інфляції, нестачу робочої сили та санкції,

– йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

Водночас середньорічний рівень інфляції у Росії цьогоріч має сягнути 7,9%.

Зверніть увагу! У 2025 році в Росії будуть скорочуватись соціальні витрати. Так відбуватиметься через те, що Кремль прагне збільшити видатки на оборону.