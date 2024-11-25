Підприємницький стаж

Якщо українець при призначенні пенсії хоче вказати свій підприємницький стаж до 2004 року, йому треба мати певні документи, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Наказ Зеленського може стати історичним, а Путін просто блефує

Якщо вони були на загальній системі оподаткування:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

документи про сплату страхових внесків: платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

А на спрощеній системі оподаткування докази діяльності мають бути такі: