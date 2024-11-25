Підприємницький стаж

Якщо українець при призначенні пенсії хоче вказати свій підприємницький стаж до 2004 року, йому треба мати певні документи, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо вони були на загальній системі оподаткування:

  • відомості з Реєстру застрахованих осіб;
  • документи про сплату страхових внесків: платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

А на спрощеній системі оподаткування докази діяльності мають бути такі:

  • відомості з Реєстру застрахованих осіб;
  • свідоцтво про сплату єдиного податку;
  • спеціальний торговий патент;
  • патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;
  • документи про сплату єдиного податку (платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків);
  • довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, які видаються органами Державної податкової служби України.