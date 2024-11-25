Предпринимательский стаж

Если украинец при назначении пенсии хочет указать свой предпринимательский стаж до 2004 года, ему надо иметь определенные документы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если они были на общей системе налогообложения:

сведения из Реестра застрахованных лиц;

документы об уплате страховых взносов: платежные поручения, квитанции учреждений банков, документы, подтверждающие почтовый перевод, справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.

А на упрощенной системе налогообложения доказательства деятельности должны быть следующие: