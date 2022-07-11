С одной стороны, рф вышла на границы Луганской области, наконец-то выполнив хотя бы одну свою проговоренную задачу. Пропагандой и военными были озвучены все необходимые военные реляции, а профильные специалисты уже отстраивают нужную кремлю параллельную информационную реальность.
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Генеральный перелом
Но, в то же самое время, стало очень зримо и наглядно видно, что военные действия находятся в моменте генерального перелома, если таковой еще не наступил и мы не наблюдаем его прямо в режиме онлайн.
Своим отходом из Северодонецка и Лисичанска украинская армия минимизировала потери на уже практически уничтоженных позициях. Параллельно в Украину не только доехали, но и заработали в полную мощь РСЗО, лишив российскую армию сразу множества нужнейших складов боеприпасов.
Зеленский отдал приказ об освобождении Юга – жест во многом символический, однако имеющий все шансы стать историческим.
Запад объявляет о все новых поставках тяжелого оружия и, надо сказать, что на фоне уже имеющихся успехов "химарсов", эти обещания выглядят как очень нехорошая перспектива для российских войск, которые в течение ближайших месяцев (если не недель), могут запросто лишиться тыла, после чего станут невозможными не только дальнейшие наступательные действия, но и даже защита уже завоеванного.
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Задача кремля
путин, говоря, что "мы еще и не начинали", похоже, и угрожает, и блефует одновременно. Понять его можно – надо "держать лицо".
Сегодня эта задача для кремля – едва ли не более важная, чем успехи на поле боя. Проблема ведь в том, что и режим, и его руководитель, который два десятка лет позиционировался как "крутой", не может признать поражения. Поэтому из взятия полностью разрушенных провинциальных и изначально пророссийских городов изо всех сил лепят победу.
Но реальной победы нет. Уже в первый день войны я писал, что если Украина продержится неделю, то победит она.
Да, ценой их полного разрушения, заняты несколько городов. Однако баланс сил на суше стремительно меняется по мере истощения российских войск, утраты современной техники и прибытия в Украину западного оружия. То есть, успехи – явно временные и локальные. При изначально явной задаче уничтожения украинской государственности, после 130 с лишним дней войны успехи – сжигаемое на полях и блокируемое в портах зерно, да несколько городов, которые буквально забросали трупами. И все.
А перспективы – все хуже и туманнее. Весь мир наблюдает за тем, как в современных условиях воюет россия. И выводы всех без исключения экспертов похожи: воюет по лекалам Второй мировой. Артиллерия и лобовые атаки, не считаясь с потерями.
Перспективы у путина все туманнее / Фото Getty Images
Перестроиться на современный лад возможности уже не будет – уже в ход идет техника 50-х годов, а новой взять негде. По факту это означает лишь два возможных варианта продолжения. Либо россия продолжает гнать своих мужиков на убой и ведет такую войну до последнего русского, используя мобилизационные механизмы – что скрытый, что не скрытый, – и, по мере истощения оружейных запасов, переходя в итоге на дубины. Либо ее просто выдавливают с территории Украины.
И то, и другое, закончится тяжелейшим внутренним кризисом, а финалом войны, это уже все яснее, скорее станет утрата государственности россией, чем Украиной. Похоже на то, что в москве это начинают понимать. Поэтому местному люду скармливают "Победу", чтобы успокоились, а на Запад шлют сигналы о готовности к переговорам.
Только вот, кажется, дела зашли слишком далеко. Саммит G-20 показал, что никому в мире эти переговоры сегодня уже и не надо, кроме самой россии. Хороша, как говорится, ложка к обеду. Была.
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