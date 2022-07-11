С одной стороны, рф вышла на границы Луганской области, наконец-то выполнив хотя бы одну свою проговоренную задачу. Пропагандой и военными были озвучены все необходимые военные реляции, а профильные специалисты уже отстраивают нужную кремлю параллельную информационную реальность.

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Генеральный перелом

Но, в то же самое время, стало очень зримо и наглядно видно, что военные действия находятся в моменте генерального перелома, если таковой еще не наступил и мы не наблюдаем его прямо в режиме онлайн.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Своим отходом из Северодонецка и Лисичанска украинская армия минимизировала потери на уже практически уничтоженных позициях. Параллельно в Украину не только доехали, но и заработали в полную мощь РСЗО, лишив российскую армию сразу множества нужнейших складов боеприпасов.

Зеленский отдал приказ об освобождении Юга – жест во многом символический, однако имеющий все шансы стать историческим.

Запад объявляет о все новых поставках тяжелого оружия и, надо сказать, что на фоне уже имеющихся успехов "химарсов", эти обещания выглядят как очень нехорошая перспектива для российских войск, которые в течение ближайших месяцев (если не недель), могут запросто лишиться тыла, после чего станут невозможными не только дальнейшие наступательные действия, но и даже защита уже завоеванного.

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Задача кремля

путин, говоря, что "мы еще и не начинали", похоже, и угрожает, и блефует одновременно. Понять его можно – надо "держать лицо".

Сегодня эта задача для кремля – едва ли не более важная, чем успехи на поле боя. Проблема ведь в том, что и режим, и его руководитель, который два десятка лет позиционировался как "крутой", не может признать поражения. Поэтому из взятия полностью разрушенных провинциальных и изначально пророссийских городов изо всех сил лепят победу.

Но реальной победы нет. Уже в первый день войны я писал, что если Украина продержится неделю, то победит она.

Сейчас мы видим примерно следующую картину. Армия рф проиграла битву за воздушное пространство, так и не сумев подавить ПВО и действуя со своей территории. Проиграла битву за Киев и вынуждена была отступить, вопреки изначально поставленным целям. Потеряла флагман флота "Москву", десятки единиц морской техники и оставила стратегически важный остров Змеиный.

Да, ценой их полного разрушения, заняты несколько городов. Однако баланс сил на суше стремительно меняется по мере истощения российских войск, утраты современной техники и прибытия в Украину западного оружия. То есть, успехи – явно временные и локальные. При изначально явной задаче уничтожения украинской государственности, после 130 с лишним дней войны успехи – сжигаемое на полях и блокируемое в портах зерно, да несколько городов, которые буквально забросали трупами. И все.

А перспективы – все хуже и туманнее. Весь мир наблюдает за тем, как в современных условиях воюет россия. И выводы всех без исключения экспертов похожи: воюет по лекалам Второй мировой. Артиллерия и лобовые атаки, не считаясь с потерями.

Перспективы у путина все туманнее / Фото Getty Images

Перестроиться на современный лад возможности уже не будет – уже в ход идет техника 50-х годов, а новой взять негде. По факту это означает лишь два возможных варианта продолжения. Либо россия продолжает гнать своих мужиков на убой и ведет такую войну до последнего русского, используя мобилизационные механизмы – что скрытый, что не скрытый, – и, по мере истощения оружейных запасов, переходя в итоге на дубины. Либо ее просто выдавливают с территории Украины.

И то, и другое, закончится тяжелейшим внутренним кризисом, а финалом войны, это уже все яснее, скорее станет утрата государственности россией, чем Украиной. Похоже на то, что в москве это начинают понимать. Поэтому местному люду скармливают "Победу", чтобы успокоились, а на Запад шлют сигналы о готовности к переговорам.

Только вот, кажется, дела зашли слишком далеко. Саммит G-20 показал, что никому в мире эти переговоры сегодня уже и не надо, кроме самой россии. Хороша, как говорится, ложка к обеду. Была.

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