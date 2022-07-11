Комбинируя свое нахождение как на передней линии, особенно в Херсонской области и на второй линии, обеспечивая безопасность в городах и селах, ТрО создают множество проблем, как российским подразделениям, так и их агентам/диверсантам.

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Подлые фейки россиян

Вооруженная, в основном легким стрелковым оружием и ПТРК, мобильная ТрО наносит весьма эффективные жалящие удары по российским оккупантам на переднем крае, а в тылу нивелирует планы россиян по дестабилизации социально-общественного порядка в регионах.

Не имея особого успеха в борьбе против ТрО на поле боя, российские оккупанты запускают сейчас волну фейков о том, что ТрО несет колоссальные потери, а бойцы терробороны бросают своих раненых и убитых на поле боя.

Данные методы не новы. Деморализация противника, а так же его близких, путём распространения в доступных источниках подобной информации, практиковалась не только россиянами в череде современных конфликтов, но еще в эпоху СССР.

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Оккупанты боятся украинцев

С другой стороны, это лишний раз показывает, как оккупанты относятся к украинской ТрО. Точно так же, как к ВСУ, спецам ГУР МО и СБУ, ССО и другим силовым структурам и подразделениям. Они реально сс*тся.

Потому, что ТРО стала за неполные 5 месяцев войны полноценной боевой единицей в обойме всех силовых структур Украины, со своим уникальным багажом опыта. Причем ТрО – это на все 100% добровольцы, которые осознанно пошли воевать и они гарантировано мотивированы защищать родную землю.

Эх, то ли бы еще было бы, если бы им какой-нибудь тяжелой техники подогнали. Но, кто его знает, то ли еще будет!

Слава нації!

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