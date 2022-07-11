Комбінуючи своє знаходження як на передній лінії, особливо в Херсонській області та на другій лінії, забезпечуючи безпеку в містах та селах, ТрО створюють безліч проблем, як російським підрозділам, так і їх агентам/диверсантам.

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Підлі фейки росіян

Озброєна, переважно легкою стрілецькою зброєю і ПТРК, мобільна ТрО завдає дуже ефективних ударів по російських окупантах на передньому краї, а в тилу нівелює плани росіян щодо дестабілізації соціально-громадського порядку в регіонах.

Не маючи особливого успіху у боротьбі проти ТрО на полі бою, російські окупанти запускають зараз хвилю фейків про те, що ТрО зазнає колосальних втрат, а бійці тероборони кидають своїх поранених і вбитих на полі бою.

Ці методи не нові. Деморалізація противника, а також його близьких, шляхом поширення в доступних джерелах подібної інформації, практикувалася не тільки росіянами в низці сучасних конфліктів, але ще в епоху СРСР.

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Окупанти бояться українців

З іншого боку, це вкотре показує, як окупанти ставляться до української ТрО. Так само, як до ЗСУ, фахівців ГУР МО та СБУ, ССО та інших силових структур та підрозділів. Вони реально сц*ться.

Тому що ТрО стала за неповні 5 місяців війни повноцінною бойовою одиницею в обоймі всіх силових структур України зі своїм унікальним багажем досвіду. Причому ТрО – це на всі 100% добровольці, які свідомо пішли воювати й гарантовано мотивовані захищати рідну землю.

Ех, чи ще було б, якби їм якусь важку техніку підігнали. Але хто його знає, чи то ще буде! Слава нації!

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