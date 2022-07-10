Тобто людина, яка взагалі-то відповідає за інформаційну війну, скаржиться фактично сама на себе і розписується у своїй непридатності.
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Такого ще не було
С*ка, це феєрія. Такого ще не бачив. Бачив, як чиновники навпаки приписують собі неіснуючі заслуги, щоби переконати всіх у власній важливості.
Але щоб опущений "міністр" постійно голосив про те, як він х***о робить свою роботу – це занадто навіть для донбаського бантустану.
Скриншот опублікував Денис Казанський
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Тужливі скарги
І найдивовижніше, що при цьому рівно ті ж люди постійно пишуть про якусь російську культурну перевагу і висміюють Україну за "хуторянство" та "провінційність".
На практиці ж виявляється, що "хуторянству" всі ці недоміністри не здатні протиставити нічого, крім своїх сумних скарг на власну тупість.
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