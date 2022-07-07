Відставка Бориса Джонсона – яскравого, харизматичного, політика і великого друга України – не змінить вектор Великої Британії з підтримки нашої свободи.

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Що робитиме новий прем'єр

Навпаки. Не виключено, що новий прем'єр захоче, як часто буває, перевершити попередника і допомагатиме Україні ще активніше.

У Торі свої рахунки з Джонсоном, але не забуваємо, що британські консерватори – одні з найбільш послідовних опонентів московії. Британці чудово знають рецепт протидії московитам і неодноразово успішно його застосовували – тільки воєнна перемога приводить до тями цих мікроорганізмів.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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Посада для Джонсона в Україні

У стрічці багато закликів запропонувати Джонсону посаду прем'єра в Україні. Це красиво, але в нинішній конфігурації влади нереально. Разом з тим, було б великою помилкою не запропонувати Борису якоїсь менш впливової на грошові потоки, але значущої й почесної посади в Україні.

Джонсон активно підтримував Україну / Фото Getty Images

Він любить бути в центрі уваги, а ми, на жаль, ще якийсь час перебуватимемо в топах світових новин. Тож робота в Україні – стратегія і для нас, і для Бориса Джонсона.

Залученість такої масштабної постаті, як експрем'єр Великої Британії в нашу боротьбу була б набагато кращим позитивним сигналом інвесторам, ніж тисяча найкращих графіків і діаграм, як у нас все буде чудово, коли нам дадуть 200 мільярдів баксів.

І, накінець, дякую тобі, друже Борисе, за все! За твоє левове серце, за пристрасть, за нестримну жагу бути собою! За те, що в тяжкі для своєї особистої кар'єри часи ти концентрувався не на збереженні себе у владі, а на тому, що стратегічно важливо для наших народів – зупинці великого зла.

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