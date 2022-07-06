Кілька днів тому британська розвідка поділилася відчуттям, що росіяни спробують приєднати і Херсон – до осені. Раніше москва публічно задекларувала мету провести 11 вересня (єдиний день голосування в росії) деякі акції щодо приєднання окупованих територій України.

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Росія відстає від плану

Але поки що кремль явно відстає від раніше наміченого плану. Тріумфу, який міг би забезпечити сприятливе тло для виборів, не передбачається.

Населення Херсонщини залишається нелояльним та бореться. Окупанти поки поводяться як грабіжники-тимчасовики. У Мелітополі та Бердянську – небезпечно. Побудувати працюючі адміністрації у них не виходить. Звідси масове завезення виконавців із росії.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з маленької літери – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів та окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Ідея російської влади закріпити "шефство" суб'єктів федерації над окупованими територіями поки що обмежується делегуванням кадрів та техніки.

Поява "хаймарсів" вже зробила перебування окупантів на півдні некомфортним (як і на Донбасі). Хоча їх зовсім мало.

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Кремль готує картинку

Тобто, за нинішніх тенденцій до осені може виникнути ситуація, коли видно неозброєним поглядом, що москва не контролює південь і стикається з проблемами на сході. Росіянам це навряд чи сподобається.

У зв'язку з цим Кремль може спробувати напружитися на фронті, щоб на тлі тактичних успіхів зобразити "референдум". Після чого кинути клич, провести трудо-військову мобілізацію для "освоєння" нових земель і посилити роботу з колонізації. Здатність західного світу реагувати у серпні прагнутиме нуля.

Для картинки початок осені – ідеальний час. На тлі дітей у школі, зібраного врожаю тощо. Але може так статися, що картинки не буде. А навпаки – бендерівці ще чого доброго потраплять у російський виборчий контекст.

Серпень обіцяє бути гарячим.

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