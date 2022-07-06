Фактично – це загроза втрати на європейському ринку 7 – 8 мільйонів тонн нафти за місяць. Наслідки зрозумілі.

Читайте Зупинити Путіна можна лише одним шляхом

Чому?

Тому що президент Казахстану Токаєв провів телефонну розмову із головою Євроради Шарлем Мішелем і фактично натякнув, що Казахстан готовий замінити нафту з Росії на ринку Євросоюзу.

І це фактично відбувається (дивіться нашу таблицю).

Таблиця з фейсбуку Андрія Клименка

Цікаво У Росії все йде за планом: біда в тому, що план – повне г***о

Прогнози

Ми, до речі, прогнозували такий розвиток подій вже не вперше (дивіться фото – прогноз від 26/06/2022).

Прогноз із фейсбуку Андрія Клименка

На наступному фото – наш прогноз від 23/05/2022…

Прогноз із фейсбуку Андрія Клименка

Отже, Росія намагається екстреними заходами негайно вказати Казахстану його стійло в російській стайні. Заходи екстраординарні. Це 2/3 нафтового експорту Казахстану. Звичайно, казахи намагатимуться негайно шукати альтернативні шляхи. На Каспії вони стикнуться з тією ж РФ...

Також за темою – Кінець гри Путіна! Хто може постачати газ замість Росії: дивіться відео