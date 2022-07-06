Пару дней назад британская разведка поделилась ощущением, что россияне попробуют присоединить и Херсон – к осени. Ранее москва публично задекларировала цель провести 11 сентября (единый день голосования в рф) некие акции по присоединению оккупированных территорий Украины.

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Россия отстает от плана

Но пока кремль явно отстает от ранее намеченного плана. Триумфа, который мог бы обеспечить благоприятный фон для выборов, не предвидится.

Население Херсонщины остается нелояльным и борется. Оккупанты пока ведут себя как грабители-временщики. В Мелитополе и Бердянске – опасно. Построить сколь-нибудь работающие администрации у них не получается. Отсюда массовый завоз исполнителей из россии.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Идея российской власти закрепить "шефство" субъектов федерации над оккупированными территориями пока ограничивается делегированием кадров и техники.

Появление "хаймарсов" уже сделало пребывание оккупантов на юге некомфортным (как и на Донбассе). А ведь их совсем мало.

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Кремль готовит картинку

Т.е., при нынешних тенденциях к осени может возникнуть ситуация, когда будет видно невооруженным взглядом, что москва не контролирует юг и сталкивается с проблемами на востоке. Россиянам это вряд ли понравится.

В этой связи Кремль может попытаться напрячься на фронте, чтобы на фоне тактических успехов изобразить "референдум". После чего кинуть клич, провести трудо-военную мобилизацию для "освоения" новых земель и усилить работу по колонизации. Способность западного мира реагировать в августе будет стремиться к нулю.

Для картинки начало осени – идеальное время. На фоне детей в школе, собранного урожая и т.д. Но может так случиться, что картинки не будет. А наоборот – бендеровцы еще, чего доброго, попадут в российский избирательный контекст.

Август обещает быть горячим.

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