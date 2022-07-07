Отставка Бориса Джонсона – яркого, харизматичного, политика и великого друга Украины не изменит вектор Великобритании по поддержке нашей свободы.

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Что будет делать новый премьер

Напротив. Не исключено, что новый премьер захочет, как часто бывает, превзойти предшественника и помогать Украине еще активнее.

У Тори свои счета с Джонсоном, но не забываем, что британские консерваторы – одни из самых последовательных оппонентов московии. Британцы прекрасно знают рецепт противодействия московитам и неоднократно успешно его применяли – только военная победа приводит в сознание этих микроорганизмов.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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Должность для Джонсона в Украине

В ленте много призывов предложить Джонсону должность премьера в Украине. Это прекрасно, но в сегодняшней конфигурации власти невозможно. Вместе с тем было бы большой ошибкой не предложить Борису какой-то менее влиятельной на денежные потоки, но значимой и почетной должности в Украине.

Джонсон активно поддерживал Украину / Фото Getty Images

Он любит быть в центре внимания, а мы, к сожалению, еще некоторое время будем находиться в топах мировых новостей. Так что работа в Украине – стратегия и для нас, и для Бориса Джонсона.

Вовлеченность такой масштабной фигуры, как экс-премьер Великобритании в нашу борьбу была бы гораздо лучшим положительным сигналом инвесторам, чем тысяча лучших графиков и диаграмм, как у нас все будет здорово, когда нам дадут 200 миллиардов баксов.

И, наконец, спасибо тебе, друг Борис, за все! За твое львиное сердце, за страсть, за безудержную жажду быть собой! За то, что в трудные для своей личной карьеры времена ты концентрировался не на сохранении себя у власти, а на том, что стратегически важно для наших народов – остановке Великого Зла.

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