И нет ничего необычного в отставке крайне непопулярного в Британии премьер-министра, погрязшего в скандалах, в момент экономического кризиса, еще и подогретого глупостью Brexit, который этот самый премьер-министр активно продвигал.

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Что происходит в Британии

И да, Борис Джонсон очень не популярен в Британии. И да, его постоянно сопровождают скандалы.

И да, сейчас в Британии самая высокая инфляция за 40 лет и постоянные протесты и забастовки. Хоть в последнем, в инфляции, Борис мало чем может быть виноват. Но проблемы в экономике во многом связаны с Brexit, а вот тут его вина очевидна.

И да, в демократических странах этого может быть достаточно для отставки премьер-министра. И ее, отставку, может инициировать партия этого премьер-министра. Понимая, что непопулярный лидер тянет ее рейтинг на дно.

Но все это, конечно, можно отбросить, наблюдая за Туманным Альбионом из Киева или Львова и узреть руку кремля. Коварная рука кремля вернулась в прошлое и разливала пиво на Даунинг-стрит во время Рождественской вечеринки в то время как все британцы сидели под жестким локдауном… Реальный сценарий? Нет, конечно.

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Важна ли для Украины поддержка Британии?

Да. И она никуда не денется, даже если Джонсона смогут оторвать от его кресла, в которое он вцепился прям до неприличия сильно. Потому что поддержка Украины – это не блажь Джонсона, это консенсус в британских элитах. Который разделяют обе партии. И поддержка никуда не денется с отставкой Бориса Джонсона.

Более того, именно за счет Украины Борис пытался сохранить свое кресло. Как только зимой перед Джонсоном замаячила перспектива отставки он тут де начал разводить невиданную активность на украинском направлении. Надеясь, что война спасет его.

В моменте интересы Украины и Джонсона совпали. Но важнее всего, что совпадают интересы Британии и Украины. И поэтому любой новый премьер-министр, даже если Джонсона смогут отправить в отставку, будет проводить политику поддержки Украины. Пусть она, может, будет и не такой артистичной, яркой и персонифицированной.

А если украинцы хотят попереживать по поводу какого-нибудь премьер-министра в Европе, то лучше переживать о Марио Драги. Потому что вот потенциальная смена главы правительства в Италии, где на смену технократу Драги мог бы прийти какой-нибудь популист, действительно бы угрожала единству ЕС в поддержке Украины. Но еще больше она бы угрожала экономике Италии, где накопилось уйма проблем и где только лишь сомнения инвесторов в ее будущем может привести к кризису, так что может и пронесет.

И да, Украина в центре мирового внимания. Но это не значит, что мы – пуп Земли. А значит события в Лондоне или Вашингтоне может быть не связано с нами. И даже не связано с путиным. Такое бывает…

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